Рубль пока сохраняет фундаментальный потенциал для укрепления - ПСБ

Явных драйверов к росту американской валюты на текущий момент не наблюдается, рубль сохраняет фундаментальный потенциал для укрепления при вероятной поддержке экспортеров на рынке - актуальный диапазон торгов составляет 80-82 руб./$1, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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