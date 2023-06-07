"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Ciena

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций провайдера сетевых систем и технологий Ciena Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $54,4 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы считаем представленный эмитентом отчет за второй квартал 2023 финансового года (с окончанием 29 апреля) достаточно сильным. Для компаний, занимающихся поставками аппаратного обеспечения, было крайне важно, чтобы ситуация улучшилась. Тот факт, что показатели вышли значительно лучше рыночных ожиданий играет Ciena на руку. Считаем, что текущий момент можно использовать для открытия или увеличения длинных позиций в бумагах", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

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