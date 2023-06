Коррекция рынка акций РФ на внешнем негативе обошлась малой кровью, выросли бумаги финкоманий во главе с Ozon

Москва. 6 июня. Коррекция рынка акций РФ, вызванная негативным внешним фоном и геополитической напряженностью, обошлась во вторник малой кровью: индекс Мосбиржи к закрытию торгов смог отыграть большую часть потерь благодаря ослаблению рубля и росту бумаг финансовых компаний во главе с расписками Ozon (+3,3%) на фоне улучшения прогнозов компании по продажам в текущем году. Аутсайдерами выступили упавшие бумаги "Юнипро" (-5,4%) из-за рекомендаций менеджмента не выплачивать дивиденды за 2022 год.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2681,25 пункта (-0,5%, в начале торгов индекс падал до 2628 пунктов), индекс РТС - 1038,18 пункта (-1%); цены большинства blue chips на Московской бирже снизились в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 81,36 рубля (+0,4 рубля).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что диверсия на Каховской ГЭС связана с неудачным наступлением вооруженных сил Украины, а также с попыткой лишить Крым воды. По его словам, президент РФ Владимир Путин получает доклады от министерства обороны и других ведомств о ситуации на Каховской ГЭС. В Крыму есть запас прочности по обеспечению водой за счет запасов местных водохранилищ, добавил Песков.

Акции "Юнипро" подешевели во вторник до 1,82 рубля, уровня почти месячной давности. Совет директоров "Юнипро" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров.

Также подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,1%).

Акционеры "Норникеля" на годовом собрании 6 июня поддержали решение о невыплате финальных дивидендов за 2022 г., говорится в сообщении компании.

Подорожали расписки OZON (+3,3%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +2,6% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,4% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Ozon повысил прогноз по росту GMV (Gross Merchandise Value, валовая стоимость проданного товара) на 2023 год и теперь ожидает увеличения показателя не менее чем на 70% год к году. Обновленный прогноз представил CFO Ozon Игорь Герасимов в рамках форума компании для предпринимателей COM.E On. Ранее компания сообщала, что по итогам 2023 года ожидает роста GMV не менее чем на 60%.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, поводом для коррекции рынка акций вниз стали тревожный геополитический фон и общее снижение на мировых площадках. Кроме того, нефтяные котировки Brent проседали в район $75 за баррель, после чего наметился отскок.

В глобальном разрезе фокус внимания инвесторов смещается с завершившейся эпопеи с повышением потолка госдолга США на перспективы монетарной политики ФРС. Через неделю американский регулятор проведет заседание и согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность сохранения процентных ставок на прежнем уровне составляет 76%, в пользу повышения на 25 б.п. - 24%.

В среду решение по процентным ставкам будет принимать Банк Канады. Из важной экономической статистики середины недели интерес представляют данные по торговому балансу Китая и США. В среду также состоится заседание совета директоров "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ), в повестке есть вопрос распределения прибыли.

"Полагаем, что текущая коррекция носит скорее эмоциональный характер, и краткосрочно просадка будет выкуплена. Наш прогноз по индексу МосБиржи на 7 июня- 2650-2750 пунктов", - считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рубль и российские акции просели во вторник на внешнем негативе, также к распродажам акций привело обострение геополитической обстановки вкупе с падением цен на нефть. Определенное давление на российские биржевые инструменты мог оказать прогноз Всемирного банка, предполагающий замедление роста мировой экономики в текущем году до 2,1% с 3,1% годом ранее.

Значительно лучше рынка благодаря оптимистичным прогнозам по обороту продаж и новостям о выходе на рынки Кыргызстана и Армении в июне и сентябре выглядели депозитарные расписки Ozon. В аутсайдерах оказались акции "Юнипро" из-за рекомендаций совета директоров не выплачивать дивиденды за 2022 год. Нефть подешевела на опасениях по поводу избытка предложения углеводородного сырья в мире. Прогноз для индекса МосБиржи на сессию 7 июня - диапазон 2600-2700 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к вечеру отыграл часть утренних потерь, понесенных после фиксации прибыли игроками по основным эмитентам.

"Сургутнефтегаз" и "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,3%) еще не выплатили рекомендованных за 2022 год итоговых дивидендов, что позитивно сказывается на котировках. Ozon во вторник повысил прогноз роста оборота в текущем году с 60% до 70% на фоне неплохих результатов с начала года, о чем сообщил глава компании. Данный фактор, считает Кожухова, поддержал котировки, несмотря на отсутствие перспективы дивидендов в обозримом будущем, которую подтвердил финдиректор Ozon, полагающий, что выплаты следует осуществлять при исчерпании потенциала роста бизнеса.

C технической точки зрения краткосрочные и среднесрочные перспективы расписок Ozon (1822,5 рубля) выглядят умеренно позитивными выше поддержек 1740 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и 1575 руб. (район майского минимума). При оптимистичном сценарии котировки Ozon направятся к максимумам с января 2022 года и могут подскочить к 1900-2000 руб., но стоит учитывать, что у значимого сопротивления 1850 руб. желание зафиксировать прибыль может возобладать, полагает аналитик.

В акциях Polymetal сохраняются продажи после ротации менеджмента на фоне западных санкций. "ЛУКОЙЛ" остается под нисходящим давлением после закрытия реестра по дивидендам на прошлой неделе, добавила она.

На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладали коррекционные настроения. Нейтральный макроэкономический фон заставляет покупателей взять паузу перед решениями по процентным ставкам ЕЦБ и ФРС в середине месяца. Индексы МосБиржи и РТС также находятся в коррекционной фазе, для рублевого индикатора важна поддержка 2660 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), пробитие которой укажет на риски развития снижения в район 2550 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). "Рынок РФ по мере закрытия дивидендных отсечек по крупнейшим эмитентам постепенно утрачивает драйверы роста", - считает Кожухова.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что российский рынок акций снимает перекупленность, реализуя давно назревшую коррекцию. Формирование "двойной вершины" на дневном графике индекса МосБиржи завершилось, что может означать снижение индикатора еще на 100-150 пунктов, в район 2550-2600 пунктов, считает он.

Из корпоративных новостей аналитик отметил заявления менеджмента Ozon по поводу условий для распределения прибыли. Как заявил финансовый директор компании Игорь Герасимов, вероятно, что это время наступит, когда доля компании в сфере электронной коммерции достигнет 30-40% - тогда настанет пора задуматься о распределении прибылей в пользу акционеров и про то, что потенциал бизнеса исчерпан.

Европейские индексы во вторник также просели. На настроения инвесторов влияют заявления представителей ЕЦБ. По словам Кочеткова, председатель ЕЦБ Кристин Лагард и глава БундесБанка говорили о том, что необходимо дальше повышать ставку. Производственные заказы в Германии сократились за апрель на 0,4% при ожиданиях их падения на 2,2%.

Нефть подешевела, решения ОПЕК+ по добровольным и обязательным сокращениям производства уже были отыграны в предыдущие сутки. "Рынок вновь сосредоточен на экономических перспективах развитых стран, при этом в нефти сохраняется бэквордация, когда ближние контракты остаются дороже дальних, что говорит о некотором напряжении в балансе спроса и предложения. Поставки Brent в августе почти на $1,0 дороже поставок в ноябре, а также более чем на $2,1 дороже поставок в феврале 2024 года", - отмечает Кочетков.

Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 1,1%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Дня памяти, китайский Shanghai Composite просел на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), Европа вечером вышла в "плюс" после дневного снижения (индексы CAC 40, DAX, FTSE прибавили 0,1-0,4%) и растут Штаты (индексы в США прибавили 0,01-0,4%).

Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,1% годовых. Это максимальный уровень с начала 2012 года, отмечает MarketWatch. Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых ожидало сохранения ставки на уровне 3,85% годовых, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в стране в первом квартале выросли на 7%, что, по словам руководителя ЦБ, является слишком высоким уровнем.

Тем временем, объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 3%, согласно данным Trading Economics.

Розничные продажи в еврозоне в апреле не изменились относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предусматривал рост показателя на 0,2%.

Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в апреле увеличились на 7,4% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ослабла по сравнению с мартовским уровнем в 7,7%, отмечается в сообщении ОЭСР.

На нефтяном рынке во вторник цены просели на опасениях в отношении перспектив американской экономики после роста днем ранее на решении Саудовской Аравии сократить нефтедобычу.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,32 за баррель (-0,5% и +0,8% в понедельник), июльская цена WTI - $71,86 за баррель (-0,4% и +0,6% накануне).

Как стало известно накануне, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае опустился до 50,3 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 52,2 пункта, отмечает Trading Economics.

Кроме того, рынок пытается предугадать, какое решение примет Федеральная резервная система (ФРС) на предстоящем на следующей неделе заседании.

Темпы банковского кредитования в Штатах снижаются не так быстро, чтобы регулятор отказался от ужесточения денежно-кредитной политики, заявила в интервью CNBC директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) также доведет "процентные ставки до уровней, достаточно ограничительных для достижения возврата инфляции к нашей среднесрочной цели в 2%, и будет удерживать их на этих уровнях столько времени, сколько потребуется", сообщила в понедельник глава ЕЦБ Кристин Лагард, чьи слова приводят западные СМИ.

Страны ОПЕК+ на заседании в Вене на минувших выходных решили снизить совокупный уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. При этом Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с.

Тем не менее некоторые аналитики предупреждают, что новые ограничения могут не оказать существенного влияния на уровень добычи, поскольку производство нефти в других странах альянса ОПЕК+, включая Россию, Нигерию и Анголу, по-прежнему остается высоким, а ОАЭ и вовсе увеличили цель добычи на следующий год.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-10,8%), акции "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-6,8%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-4,7%), Cian (MOEX: CIAN) (-4,2%), акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-3,9%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-3,7%, до 580,5 рубля).

Совет директоров компании "Инарктика", одного из ведущих производителей рыбы в РФ, рекомендовал дивиденды по итогам первого квартала 2023 год в размере 10 рублей на акцию, сообщила компания. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2023 года. Дивиденды по итогам 2022 года рекомендовано не выплачивать.

Выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+9,4%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (+4,7%), "КАМАЗа" (+4,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,8%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+3,1%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+3%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+2,7%), бумаги ПАО "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (+2,5%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,3%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 76,43 млрд рублей (из них 21,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,26 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 8,61 млрд рублей на акции "Полюса").