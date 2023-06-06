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06 июня 2023 года 19:45

Рубль по итогам вторника умеренно снизился к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 6 июня. Доллар США и евро укрепились на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль умеренно подешевел к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 81,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 45 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,19 руб./EUR1, подорожав на 39,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 42,5 копейки - до 84,01 рубля. Курс китайского юаня подрос на 4,4 копейки - до 11,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ослабел к доллару и евро по итогам торгов вторника на фоне негативной динамики на рынке нефти, цены на которую снижаются после роста накануне на решении Саудовской Аравии сократить нефтедобычу. Влияние на котировки рубля также оказывают ожидания игроков относительно заседаний ведущих мировых центробанков. На этой неделе заседание по ключевой ставке проведет Банк России, на следующей - Федеральная резервная система и Европейский центральный банк.

"Рубль во вторник продемонстрировал слабость к основным валютам. Доллар рос выше отметки 81,6 рубля. Давление со стороны обострившейся геополитики, спад нефтяных котировок и укрепление доллара к основным валютам - основные причины ослабления российской валюты. Индекс американской валюты DXY двигается в плюсе выше 104 п. В то же время продажи юаней в рамках бюджетного правила способствуют снижению волатильности. Их объем с 7 июня вырастет с майских 2 млрд рублей до 3,6 млрд в день в рублевом эквиваленте. В пользу рубля также играет сокращение ценового дисконта между сортами нефти Brent и Urals. По нашим оценкам, краткосрочно пара "рубль-доллар" может двигаться в диапазоне 79-82 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 9 июня. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 26-30 мая), не изменили ожидания по траектории ключевой ставки на всем прогнозном горизонте (7,5% годовых, 7,0% годовых и 6,0% годовых в среднем в 2023-2025 годах соответственно). Медианная оценка нейтральной ключевой ставки также не изменилась - 6,0% годовых.

Аналитики по-прежнему ожидают плавного ослабления рубля. Прогноз аналитиков на 2023 год - 76,9 рубля за доллар (в среднем за год), на 2024 год - 77,9 рубля за доллар, на 2025 год - 79,5 рубля за доллар.

Согласно ожиданиям, в 2023 году нефть марки Urals будет стоить $56 за баррель в среднем за год ($60 в апрельском опросе), в 2024 году цена вырастет до $60 за баррель ($64) и останется на уровне $60 в 2025 году ($62).

"Главным событием текущей недели станет очередное заседание Банка России в пятницу. Несмотря на некоторое усиление обеспокоенности ЦБ в отношении проинфляционных рисков на фоне восстановления экономической активности, мы полагаем, что на заседании 9 июня регулятор все же сохранит ставку на прежнем уровне - 7,5%. Существенных изменений в конъюнктуре с момента последнего заседания в конце апреля мы не видим. Курсовая динамика оставалась волатильной, но сегодняшние уровни в целом соответствуют отметкам конца апреля. Инфляционные ожидания населения отошли от максимумов, но остаются повышенными. Бюджет по-прежнему выступает в числе факторов проинфляционного характера, однако регулятор уже, по сути, проводит политику ужесточения, абсорбируя в банковском секторе приток госсредств. Факторы геополитики и внешних рынков с момента последнего заседания ЦБ не оказывали существенного влияния на финансовую стабильность и настроения инвесторов на рынке РФ. Кроме того, мы полагаем, что в случае принятия решения об ужесточении процентной политики ЦБ сначала несколько видоизменит свой текущий сигнал в пресс-релизе", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Макроэкономические вводные с последнего заседания не изменились настолько, чтобы ЦБ нужно было пересматривать уровень ставки вверх. Курс рубля практически не изменился (81 рубль за доллар). Инфляция по-прежнему находится на пониженном уровне, причем не только в сравнении год к году (2,41% по данным на 29 мая). Мы видим по недельным данным, что и текущая инфляция не показывает ускорения и в пересчете на год находится вблизи таргетируемых ЦБ 4%. Инфляционные ожидания населения, конечно, немного выросли - с 10,4% до 10,8%. Тем не менее ожидания группы со сбережениями не изменились и составляют 9,6%, а ведь именно эта категория респондентов наиболее важна с точки зрения рисков усиления инфляционного давления. Но и про снижение ставки сейчас говорить преждевременно, учитывая жесткий сигнал ЦБ. Регулятор неоднократно предупреждал, что опасается роста спроса. Соответственно, должно пройти время, чтобы увидеть, вырастет спрос или нет. А если и вырастет, приведет ли это к ускорению инфляции и на сколько. Еще один фактор, который пока препятствует снижению ставки, - это неопределенность в отношении госбюджета. Пока непонятно, сможет ли Минфин удержать дефицит в пределах 2% ВВП. Аналитики, например, ждут 2,7% ВВП. Соответственно, нужно посмотреть, как дальше будет исполняться бюджет. И если все будет в порядке, ближе к концу года ЦБ сможет скорректировать ключевую ставку вниз. Зампред ЦБ Алексей Заботкин как-то сравнивал экономику с кораблем. В таком случае ставка - это штурвал, с помощью которого выдерживают курс. Как нам кажется, сейчас корабль идет точно к намеченной цели - к инфляции в 4%, поэтому причин менять курс нет", - подчеркивает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

Цены на нефть замедлили снижение вечером во вторник. Трейдеры оценивают перспективы спроса на энергоресурсы. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $76,17 баррель, что на 0,69% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,53%, до $71,78 за баррель.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ на заседании в Вене на минувших выходных приняли решение снизить совокупный уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. При этом Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Тем не менее некоторые аналитики предупреждают, что новые ограничения могут не оказать существенного влияния на уровень добычи, поскольку производство нефти в других странах альянса ОПЕК+, включая Россию, Нигерию и Анголу, по-прежнему остается высоким, а ОАЭ и вовсе увеличила цель добычи на следующий год.

Кроме того, Саудовская Аравия в июле повысит цены на нефть с поставкой во все регионы. Как говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco, стоимость нефти для США и региона Северо-Западной Европы увеличится на $0,9 за баррель, а для покупателей из государств Средиземноморья цены вырастут на $0,6 за баррель.

Нефть с поставкой в страны Азии подорожает в следующем месяце на $0,45 за баррель. В результате марка Arab Light будет стоить на $3 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Это максимальный уровень за последние полгода.

"Детальный анализ новых квот ОПЕК+ показывает, что анонсированное в выходные сокращение добычи на 2024 г., по большому счету, будет только на бумаге. Поскольку многие члены альянса и так добывают меньше, чем позволяет квота, обновленные уровни только закрепляют существующий порядок вещей. А вот добровольное сокращение от Саудовской Аравии будет настоящим, но запланировано всего на месяц. Ожидается, что в июле саудовская добыча окажется на минимумах с 2011 г., если не учитывать пандемийный период. Пока рынок очень сдержанно оценивает добровольные саудовские сокращения, что можно видеть по динамике фьючерсов. Но если спрос в летний период окажется сильным в соответствии с сезонностью, то выпадение поставок 1 млн б/с может оказаться достаточно чувствительным для котировок", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 июня на 45,38 копейки, до 81,3294 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,92 копейки, до 87,0318 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 4,54 копейки по отношению к понедельнику и составил 81,2689 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, подрос на 1,36 копейки и составил 81,2886 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 052,482 млн, из которых $353,211 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $699,271 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 13,04 копейки, до 86,9373 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 0,81 копейки, до 86,9657 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR450,398 млн, из которых EUR130,107 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR320,291 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 6 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,25 трлн рублей (при лимите 2,25 трлн рублей и спросе 2 трлн 957,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 30 мая, банки разместили 2 трлн 401,5 млрд рублей (при лимите 2,48 трлн рублей и спросе 2 трлн 401,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,49% и 7,66% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно понедельника, оставшись на уровнях 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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