Котировки евробондов РФ во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен UST

Москва. 6 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 17 базисных пунктов - до 63,73% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 9,87% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 68,94% от номинала (доходность - 8,85% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел всего на 2 базисных пункта - до 43,33% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,93% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 45,48% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 34,4% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 2 базисных пункта - до 46,18% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 26,77% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 2 базисных пункта, подешевев до 42,23% от номинала (их доходность выросла на 2,5 базисного пункта, составив 22,24% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 104 базисных пункта - до 89,38% от номинала (его доходность снизилась на 436 базисных пунктов и составила 43,63% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 3 базисных пункта, составив 65,89% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренное снижение после заметного роста на прошлой неделе на новостях о достижении договоренности в отношении повышения потолка госдолга США.

На 6 июня не запланированы ни публикация статданных по экономике США, ни выход отчетов крупных компаний. В ближайшие дни также не будет выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые традиционно прекращают давать комментарии незадолго до предстоящих заседаний. Ближайшее заседание ФРС состоится в середине следующей недели (13-14 июня).