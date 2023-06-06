"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам Li Auto; целевая цена акций составляет HKD155 за штуку, а депозитарных расписок, представляющих права на 2 обыкновенные акции, - $39,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста 34,2% и 35% соответственно в перспективе 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Китайская Li Auto производит гибридные автомобили и уже в 2023 году может выпустить первый электромобиль. По прогнозам, в текущем году Li Auto может удвоить выручку и впервые показать годовую чистую прибыль. Таким показателям поспособствуют запущенные в конце 2022 и начале 2023 года в продажу новые модели, демонстрирующие сильный интерес со стороны покупателей. Расширение бизнеса за счет открытия новой производственной площадки в Пекине поспособствует высоким темпам роста бизнеса в будущем", - пишет аналитик Зарина Саидова.

Li Auto - китайский производитель премиальных гибридных электромобилей. Серийное производство запущено в 2019 году, в конце 2022 - начале 2023 года в продажу поступили 3 новые модели.

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