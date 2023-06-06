"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации "Сэтл Групп" с потенциальной доходностью +12,12% на март 2026 года, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Компания показывает высокие темпы роста всех основных показателей на протяжении последних лет, - пишут аналитики. - Кроме роста самого бизнеса, компания показывает и рост эффективности: рентабельность по EBITDA по итогам 2022 года превысила 20%. Рост долга значительно сглаживается ростом остатков на эскроу-счетах. На 31 декабря 2022 года остатки составляли почти 60 млрд рублей. При этом в обращении находятся четыре выпуска облигаций на общую сумму 30,5 млрд рублей".

Эксперты подчеркивают, что с апреля 2022 года наблюдается восстановление продаж на первичном рынке жилья. При этом "Сэтл Групп" - один из лидеров рынка с устойчивым финансовым положением. По мнению аналитиков, СэтлГрБ2P2 (ISIN:RU000A105X64) с доходностью 12,12% с погашением в марте 2026 года может быть интересна инвесторам, учитывая кредитный и процентный риск.

ООО "Сэтл Групп" - один из лидеров строительной отрасли России. По данным Единого ресурса застройщиков, в 2022 году компания ввела 888 тыс. кв. м общей площади, а портфель проектов в стадии текущего строительства на начало июня 2023 года составил 1,6 млн кв. м.

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