Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку перспектив акций Полюса в текущем году

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Полюса", который выиграет от высоких цен на золото и ослабления рубля в 2023 году, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Совет директоров "Полюса" пересмотрел выданную прежде рекомендацию и теперь рекомендует не выплачивать дивиденды за 2022 год из-за введенных в отношении компании санкций. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 437 руб./акцию, что предполагало дивдоходность примерно в 4%. Решение о невыплате дивидендов, безусловно, отрицательно повлияет на акции в краткосрочной перспективе. При этом мы не ожидаем, что санкции США, недавно введенные против компании, негативно скажутся на ее финансовых и операционных показателях. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Полюса, который выиграет от высоких цен на золото и ослабления рубля в 2023 году", - пишет эксперт.

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