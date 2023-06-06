Рубль днем лишь немного слабеет к доллару и евро на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 6 июня. Доллар США и евро умеренно повышаются на Московской бирже во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне активно дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 81,3 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 34,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,85 руб./EUR1, подорожав на 5,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,34 копейки - до 83,8 рубля. Курс китайского юаня подрос на 2,7 копейки - до 11,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов на фоне негативной динамики на рынке нефти, котировки которой падают во вторник после роста накануне на решении Саудовской Аравии сократить нефтедобычу.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ на заседании в Вене на минувших выходных приняли решение снизить совокупный уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. При этом Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Тем не менее некоторые аналитики предупреждают, что новые ограничения могут не оказать существенного влияния на уровень добычи, поскольку производство нефти в других странах альянса ОПЕК+, включая Россию, Нигерию и Анголу, по-прежнему остается высоким, а ОАЭ и вовсе увеличила цель добычи на следующий год.

Кроме того, Саудовская Аравия в июле повысит цены на нефть с поставкой во все регионы. Как говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco, стоимость нефти для США и региона Северо-Западной Европы увеличится на $0,9 за баррель, а для покупателей из государств Средиземноморья цены вырастут на $0,6 за баррель.

Нефть с поставкой в страны Азии подорожает в следующем месяце на $0,45 за баррель. В результате марка Arab Light будет стоить на $3 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Это максимальный уровень за последние полгода.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК $75,09 баррель, что на 2,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 2,29%, до $70,47 за баррель.

"Детальный анализ новых квот ОПЕК+ показывает, что анонсированное в выходные сокращение добычи на 2024 г., по большому счету, будет только на бумаге. Поскольку многие члены альянса и так добывают меньше, чем позволяет квота, обновленные уровни только закрепляют существующий порядок вещей. А вот добровольное сокращение от Саудовской Аравии будет настоящим, но запланировано всего на месяц. Ожидается, что в июле саудовская добыча окажется на минимумах с 2011 г., если не учитывать пандемийный период. Пока рынок очень сдержанно оценивает добровольные саудовские сокращения, что можно видеть по динамике фьючерсов. Но если спрос в летний период окажется сильным в соответствии с сезонностью, то выпадение поставок 1 млн б/с может оказаться достаточно чувствительным для котировок", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Участники рынка переходят в режим ожидания заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 9 июня. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 26-30 мая), не изменили ожидания по траектории ключевой ставки на всем прогнозном горизонте (7,5% годовых, 7,0% годовых и 6,0% годовых в среднем в 2023-2025 годах соответственно). Медианная оценка нейтральной ключевой ставки также не изменилась - 6,0% годовых.

Аналитики по-прежнему ожидают плавного ослабления рубля. Прогноз аналитиков на 2023 год - 76,9 рубля за доллар (в среднем за год), на 2024 год - 77,9 рубля за доллар, на 2025 год - 79,5 рубля за доллар.

Согласно ожиданиям, в 2023 году нефть марки Urals будет стоить $56 за баррель в среднем за год ($60 в апрельском опросе), в 2024 году цена вырастет до $60 за баррель ($64) и останется на уровне $60 в 2025 году ($62).

"На текущей неделе пройдет заседание ЦБ. Вероятно, Банк России оставит ключевую ставку на прежнем уровне 7,5%. Во-первых, текущие темпы роста инфляции увеличились, но находятся в вблизи таргета регулятора. Во-вторых, денежно-кредитные условия на текущий момент в целом не изменились и остаются нейтральными. Кроме того, зампред Банка России Заботкин уже намекал, что ставка не изменится. Ранее он отметил, что экономическая ситуация с последнего заседания изменилась слабо. Поэтому решение ЦБ вряд ли значительно повлияет на динамику рубля", - полагает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Антон Кравченко.

"Макроэкономические вводные с последнего заседания не изменились настолько, чтобы ЦБ нужно было пересматривать уровень ставки вверх. Курс рубля практически не изменился (81 рубль за доллар). Инфляция по-прежнему находится на пониженном уровне, причем не только в сравнении год к году (2,41% по данным на 29 мая). Мы видим по недельным данным, что и текущая инфляция не показывает ускорения и в пересчете на год находится вблизи таргетируемых ЦБ 4%. Инфляционные ожидания населения, конечно, немного выросли - с 10,4% до 10,8%. Тем не менее ожидания группы со сбережениями не изменились и составляют 9,6%, а ведь именно эта категория респондентов наиболее важна с точки зрения рисков усиления инфляционного давления. Но и про снижение ставки сейчас говорить преждевременно, учитывая жесткий сигнал ЦБ. Регулятор неоднократно предупреждал, что опасается роста спроса. Соответственно, должно пройти время, чтобы увидеть, вырастет спрос или нет. А если и вырастет, приведет ли это к ускорению инфляции и на сколько. Еще один фактор, который пока препятствует снижению ставки, - это неопределенность в отношении госбюджета. Пока непонятно, сможет ли Минфин удержать дефицит в пределах 2% ВВП. Аналитики, например, ждут 2,7% ВВП. Соответственно, нужно посмотреть, как дальше будет исполняться бюджет. И если все будет в порядке, ближе к концу года ЦБ сможет скорректировать ключевую ставку вниз. Зампред ЦБ Алексей Заботкин как-то сравнивал экономику с кораблем. В таком случае ставка - это штурвал, с помощью которого выдерживают курс. Как нам кажется, сейчас корабль идет точно к намеченной цели - к инфляции в 4%, поэтому причин менять курс нет", - подчеркивает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

Банк России во вторник, 6 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,25 трлн рублей (при лимите 2,25 трлн рублей и спросе 2 трлн 957,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 30 мая, банки разместили 2 трлн 401,5 млрд рублей (при лимите 2,48 трлн рублей и спросе 2 трлн 401,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,49% и 7,66% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно понедельника, оставшись на уровнях 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.