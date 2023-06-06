.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем лишь немного слабеет к доллару и евро на фоне активно дешевеющей нефти
.
ГЛАВНОЕ
В апреле промпроизводство в РФ выросло на 5,2%
Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 5,2%, после 1,2% в марте, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,1%. В январе-апреле промпроизводство увеличилось на 0,6%
 
Продажи легковых автомобилей в РФ в мае выросли в 2,1 раза - АЕБ
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в мае 2023 года увеличились на 112,1%, или в 2,1 раза, - до 51,466 тыс. шт. по сравнению с 24,268 тыс. в мае прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса. Такой рост зафиксирован...
 
Минюст: налог на сверхприбыль прошлых лет противоречит Конституции
Правительство РФ одобрило законопроект Минфина "О налоге на сверхприбыль прошлых лет". Об этом говорится в материалах, подготовленных по итогам заседания правкомиссии по законопроектной деятельности, пишут "Ведомости". Однако в проект закона был...
 
Число россиян с доходом выше среднего выросло почти на 10 млн
В прошлом году число россиян с доходами выше среднего выросло почти на 10 млн, пишут "Известия". В 2022 году средние доходы россиян составляли 44,94 тыс. рублей, отмечается в исследовании FinExpertiza, которое проведено на основе данных Росстата....
 
06 июня 2023 года 15:45

Рубль днем лишь немного слабеет к доллару и евро на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 6 июня. Доллар США и евро умеренно повышаются на Московской бирже во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне активно дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 81,3 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 34,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,85 руб./EUR1, подорожав на 5,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,34 копейки - до 83,8 рубля. Курс китайского юаня подрос на 2,7 копейки - до 11,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов на фоне негативной динамики на рынке нефти, котировки которой падают во вторник после роста накануне на решении Саудовской Аравии сократить нефтедобычу.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ на заседании в Вене на минувших выходных приняли решение снизить совокупный уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. При этом Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Тем не менее некоторые аналитики предупреждают, что новые ограничения могут не оказать существенного влияния на уровень добычи, поскольку производство нефти в других странах альянса ОПЕК+, включая Россию, Нигерию и Анголу, по-прежнему остается высоким, а ОАЭ и вовсе увеличила цель добычи на следующий год.

Кроме того, Саудовская Аравия в июле повысит цены на нефть с поставкой во все регионы. Как говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco, стоимость нефти для США и региона Северо-Западной Европы увеличится на $0,9 за баррель, а для покупателей из государств Средиземноморья цены вырастут на $0,6 за баррель.

Нефть с поставкой в страны Азии подорожает в следующем месяце на $0,45 за баррель. В результате марка Arab Light будет стоить на $3 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Это максимальный уровень за последние полгода.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК $75,09 баррель, что на 2,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 2,29%, до $70,47 за баррель.

"Детальный анализ новых квот ОПЕК+ показывает, что анонсированное в выходные сокращение добычи на 2024 г., по большому счету, будет только на бумаге. Поскольку многие члены альянса и так добывают меньше, чем позволяет квота, обновленные уровни только закрепляют существующий порядок вещей. А вот добровольное сокращение от Саудовской Аравии будет настоящим, но запланировано всего на месяц. Ожидается, что в июле саудовская добыча окажется на минимумах с 2011 г., если не учитывать пандемийный период. Пока рынок очень сдержанно оценивает добровольные саудовские сокращения, что можно видеть по динамике фьючерсов. Но если спрос в летний период окажется сильным в соответствии с сезонностью, то выпадение поставок 1 млн б/с может оказаться достаточно чувствительным для котировок", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Участники рынка переходят в режим ожидания заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 9 июня. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 26-30 мая), не изменили ожидания по траектории ключевой ставки на всем прогнозном горизонте (7,5% годовых, 7,0% годовых и 6,0% годовых в среднем в 2023-2025 годах соответственно). Медианная оценка нейтральной ключевой ставки также не изменилась - 6,0% годовых.

Аналитики по-прежнему ожидают плавного ослабления рубля. Прогноз аналитиков на 2023 год - 76,9 рубля за доллар (в среднем за год), на 2024 год - 77,9 рубля за доллар, на 2025 год - 79,5 рубля за доллар.

Согласно ожиданиям, в 2023 году нефть марки Urals будет стоить $56 за баррель в среднем за год ($60 в апрельском опросе), в 2024 году цена вырастет до $60 за баррель ($64) и останется на уровне $60 в 2025 году ($62).

"На текущей неделе пройдет заседание ЦБ. Вероятно, Банк России оставит ключевую ставку на прежнем уровне 7,5%. Во-первых, текущие темпы роста инфляции увеличились, но находятся в вблизи таргета регулятора. Во-вторых, денежно-кредитные условия на текущий момент в целом не изменились и остаются нейтральными. Кроме того, зампред Банка России Заботкин уже намекал, что ставка не изменится. Ранее он отметил, что экономическая ситуация с последнего заседания изменилась слабо. Поэтому решение ЦБ вряд ли значительно повлияет на динамику рубля", - полагает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Антон Кравченко.

"Макроэкономические вводные с последнего заседания не изменились настолько, чтобы ЦБ нужно было пересматривать уровень ставки вверх. Курс рубля практически не изменился (81 рубль за доллар). Инфляция по-прежнему находится на пониженном уровне, причем не только в сравнении год к году (2,41% по данным на 29 мая). Мы видим по недельным данным, что и текущая инфляция не показывает ускорения и в пересчете на год находится вблизи таргетируемых ЦБ 4%. Инфляционные ожидания населения, конечно, немного выросли - с 10,4% до 10,8%. Тем не менее ожидания группы со сбережениями не изменились и составляют 9,6%, а ведь именно эта категория респондентов наиболее важна с точки зрения рисков усиления инфляционного давления. Но и про снижение ставки сейчас говорить преждевременно, учитывая жесткий сигнал ЦБ. Регулятор неоднократно предупреждал, что опасается роста спроса. Соответственно, должно пройти время, чтобы увидеть, вырастет спрос или нет. А если и вырастет, приведет ли это к ускорению инфляции и на сколько. Еще один фактор, который пока препятствует снижению ставки, - это неопределенность в отношении госбюджета. Пока непонятно, сможет ли Минфин удержать дефицит в пределах 2% ВВП. Аналитики, например, ждут 2,7% ВВП. Соответственно, нужно посмотреть, как дальше будет исполняться бюджет. И если все будет в порядке, ближе к концу года ЦБ сможет скорректировать ключевую ставку вниз. Зампред ЦБ Алексей Заботкин как-то сравнивал экономику с кораблем. В таком случае ставка - это штурвал, с помощью которого выдерживают курс. Как нам кажется, сейчас корабль идет точно к намеченной цели - к инфляции в 4%, поэтому причин менять курс нет", - подчеркивает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

Банк России во вторник, 6 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,25 трлн рублей (при лимите 2,25 трлн рублей и спросе 2 трлн 957,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 30 мая, банки разместили 2 трлн 401,5 млрд рублей (при лимите 2,48 трлн рублей и спросе 2 трлн 401,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,49% и 7,66% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно понедельника, оставшись на уровнях 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 июня 2023 года 19:10
Котировки евробондов РФ во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен UST
Москва. 6 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.    читать дальше
.
06 июня 2023 года 19:01
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Broadcom до $925
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену акций производителя полупроводников Broadcom со $715 до $925, что соответствует потенциалу роста 15% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "Бумага 2 июня прибавила 3% на фоне...    читать дальше
.
06 июня 2023 года 18:50
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам Li Auto
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам Li Auto; целевая цена акций составляет HKD155 за штуку, а депозитарных расписок, представляющих права на 2 обыкновенные акции, - $39,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста 34,2% и 35% соответственно в перспективе 12 месяцев, сообщается в...    читать дальше
.
06 июня 2023 года 18:39
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации Сэтл Групп с потенциальной доходностью +12,12%
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации "Сэтл Групп" с потенциальной доходностью +12,12% на март 2026 года, сообщается в комментарии инвестбанка. "Компания показывает высокие темпы роста всех основных показателей на протяжении последних лет, - пишут аналитики. - Кроме роста самого...    читать дальше
.
06 июня 2023 года 18:28
Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку перспектив акций Полюса в текущем году
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Полюса", который выиграет от высоких цен на золото и ослабления рубля в 2023 году, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Смолина. "Совет директоров "Полюса" пересмотрел выданную прежде рекомендацию и теперь рекомендует...    читать дальше
.
06 июня 2023 года 18:06
"Финам" снизил рекомендацию для акций Совкомфлота до "держать"
"Финам" понизил рекомендацию для акций "Совкомфлота" с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре экспертов инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом подтверждена на уровне 84,2 рубля за штуку. "Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе после ралли...    читать дальше
.
06 июня 2023 года 17:48
"БКС МИ" повысил рекомендацию для акций Dollar General до "покупать"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций американской сети дискаунтеров Dollar General до "покупать", сообщается в обзоре аналитиков. Прогнозная стоимость указанных бумаг была при этом понижена экспертами с $250 до $235 за штуку. "С начала 2023 года котировки бумаг компании...    читать дальше
.
06 июня 2023 года 17:22
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Globaltrans с целью 580 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Globaltrans с целью 580 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: 427 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ключевой фактор ростам компании -...    читать дальше
.
06 июня 2023 года 17:05
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции DocuSign с целью $71
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции DocuSign Inc. с целью $71 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: $50,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания DocuSign опубликует квартальный отчет 8...    читать дальше
.
06 июня 2023 года 16:42
Котировки акций ЛУКОЙЛа могут вырасти на 10% в течение месяца - SberCIB
Текущий момент удачен для покупки акций "ЛУКОЙЛа" под закрытие дивидендного "гэпа", котировки бумаг могут вырасти на 10% в течение месяца, считают в SberCIB Investment Research. "Акционеры эмитента 25 мая утвердили финальные дивиденды за 2022 год в размере 438 рублей. на акцию. Доходность в день...    читать дальше
.
06 июня 2023 года 16:13
ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% на заседании 9 июня - "Велес Капитал"
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания в пятницу, 9 июня 2023 года, считает начальник отдела банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Главным событием текущей недели станет очередное заседание Банка...    читать дальше
.
06 июня 2023 года 15:43
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Intel
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет долгосрочный рейтинг "покупать" для акций Intel Corp., прогнозируя восстановление их котировок в краткосрочной перспективе, сообщается в комментарии аналитиков. "Акции эмитента в понедельник упали в цене на 5%, после того как Apple Inc. представила новый Мac...    читать дальше
.
06 июня 2023 года 15:16
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций BioMarin
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций биотехнологической компании BioMarin Pharmaceutical с прогнозной стоимостью $118 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков. "Мы считаем, что...    читать дальше
.
06 июня 2023 года 14:56
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Юнипро
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Юнипро" с целью 2,5 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 37% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика Алдара Цыбикова. Эксперт уточняет, что эта идея подходит только агрессивным...    читать дальше
.
06 июня 2023 года 14:30
SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него Inarctica, отмечается в комментарии инвестбанка. Таким образом, в подборке остались ГК "Самолет", "Черкизово", "ТМК", "Сегежа Групп", "Белуга Групп" и Etalon. "6 июня вышла...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.