Котировки акций ЛУКОЙЛа могут вырасти на 10% в течение месяца - SberCIB

Текущий момент удачен для покупки акций "ЛУКОЙЛа" под закрытие дивидендного "гэпа", котировки бумаг могут вырасти на 10% в течение месяца, считают в SberCIB Investment Research.

"Акционеры эмитента 25 мая утвердили финальные дивиденды за 2022 год в размере 438 рублей. на акцию. Доходность в день объявления дивиденда составила 8,4%, однако дивидендный "гэп" перед закрытием реестра акционеров оказался меньше - утром 2 июня акции просели в стоимости всего на 6,5%. Впрочем, 5 июня бумаги "ЛУКОЙЛа" просели за день на 4,4% без каких-либо на то причин. В итоге с момента объявления дивидендов они торгуются на 11% дешевле. Полагаем, что это удачный момент для покупки, - пишет эксперт инвестбанка Дмитрий Макаров в обзоре. - Сейчас на фондовом рынке дивидендные "гэпы" закрываются достаточно быстро. У Сбербанка на это ушло 11 дней. "ЛУКОЙЛ", как правило, закрывает где-то за месяц".

Также аналитик SberCIB указывают, что на среднесрочном горизонте акции "ЛУКОЙЛа" - их фаворит в нефтегазовом секторе. "Доходность по этим бумагам может составить 35%, потенциал роста котировок на горизонте 12 месяцев - до 7000 рублей за штуку. В отсутствие новых сделок по покупке активов в 2023 году "ЛУКОЙЛ" может выплатить около 900 рублей на акцию, что принесет дивидендную доходность около 20%", - отмечает он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.