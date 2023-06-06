Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Intel

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет долгосрочный рейтинг "покупать" для акций Intel Corp., прогнозируя восстановление их котировок в краткосрочной перспективе, сообщается в комментарии аналитиков.

"Акции эмитента в понедельник упали в цене на 5%, после того как Apple Inc. представила новый Мac Pro, завершив переход на собственные процессоры с устройств Intel. На наш взгляд, инвесторы чрезмерно негативно оценили новость, поскольку событие было ожидаемым", - указывают эксперты банка.

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