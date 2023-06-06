"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций BioMarin

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций биотехнологической компании BioMarin Pharmaceutical с прогнозной стоимостью $118 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы считаем, что акции BioMarin по-прежнему торгуются близко к справедливой стоимости традиционного бизнеса компании без учета потенциала роста продаж Voxzogo и ValRox", - указывают эксперты.

BioMarin Pharmaceutical - биотехнологическая компания из США, разрабатывает и производит лекарства от редких заболеваний.

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