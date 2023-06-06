.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Юнипро
.
06 июня 2023 года 14:56
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Юнипро
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Юнипро" с целью 2,5 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 37% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика Алдара Цыбикова. Эксперт уточняет, что эта идея подходит только агрессивным инвесторам, готовым к риску. "Совет директоров "Юнипро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год, - отмечает Цыбиков. - Все из-за того, что мажоритарная доля в "Юнипро" принадлежит немецкому холдингу Uniper (87,73% акций), который не может получить дивиденды из-за своей недружественной юрисдикции. Продать свою долю Uniper не может, поскольку для этого ему нужно специальное разрешение от российских властей. "Юнипро" было передано под временное управление Росимуществом без отчуждения активов от владельцев". Информации о том, распределит ли Росимущество прибыль "Юнипро" за 2021 и 2022 годы, не было. Но, по оценкам экспертов "Тинькофф Инвестиций", вероятность выплаты дивидендов "Юнипро" выросла по сравнению с тем, когда компанию контролировал Uniper. "Мы продолжаем следить за ситуацией и считаем, что "Юнипро" рано или поздно перейдет в руки российских инвесторов. Главным катализатором роста акций компании продолжает оставаться объявление дивидендов за 2021 и 2022 годы", - пишет Цыбиков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЮНИПРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
06 июня 2023 года 19:10
Котировки евробондов РФ во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен UST
Москва. 6 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились. читать дальше
.06 июня 2023 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену акций производителя полупроводников Broadcom со $715 до $925, что соответствует потенциалу роста 15% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "Бумага 2 июня прибавила 3% на фоне... читать дальше
.06 июня 2023 года 18:50
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам Li Auto; целевая цена акций составляет HKD155 за штуку, а депозитарных расписок, представляющих права на 2 обыкновенные акции, - $39,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста 34,2% и 35% соответственно в перспективе 12 месяцев, сообщается в... читать дальше
.06 июня 2023 года 18:39
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации Сэтл Групп с потенциальной доходностью +12,12%
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации "Сэтл Групп" с потенциальной доходностью +12,12% на март 2026 года, сообщается в комментарии инвестбанка. "Компания показывает высокие темпы роста всех основных показателей на протяжении последних лет, - пишут аналитики. - Кроме роста самого... читать дальше
.06 июня 2023 года 18:28
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Полюса", который выиграет от высоких цен на золото и ослабления рубля в 2023 году, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Смолина. "Совет директоров "Полюса" пересмотрел выданную прежде рекомендацию и теперь рекомендует... читать дальше
.06 июня 2023 года 18:06
"Финам" понизил рекомендацию для акций "Совкомфлота" с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре экспертов инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом подтверждена на уровне 84,2 рубля за штуку. "Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе после ралли... читать дальше
.06 июня 2023 года 17:48
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций американской сети дискаунтеров Dollar General до "покупать", сообщается в обзоре аналитиков. Прогнозная стоимость указанных бумаг была при этом понижена экспертами с $250 до $235 за штуку. "С начала 2023 года котировки бумаг компании... читать дальше
.06 июня 2023 года 17:22
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Globaltrans с целью 580 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: 427 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ключевой фактор ростам компании -... читать дальше
.06 июня 2023 года 17:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции DocuSign Inc. с целью $71 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: $50,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания DocuSign опубликует квартальный отчет 8... читать дальше
.06 июня 2023 года 16:42
Текущий момент удачен для покупки акций "ЛУКОЙЛа" под закрытие дивидендного "гэпа", котировки бумаг могут вырасти на 10% в течение месяца, считают в SberCIB Investment Research. "Акционеры эмитента 25 мая утвердили финальные дивиденды за 2022 год в размере 438 рублей. на акцию. Доходность в день... читать дальше
.06 июня 2023 года 16:13
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания в пятницу, 9 июня 2023 года, считает начальник отдела банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Главным событием текущей недели станет очередное заседание Банка... читать дальше
.06 июня 2023 года 15:45
Москва. 6 июня. Доллар США и евро умеренно повышаются на Московской бирже во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне активно дешевеющей нефти. читать дальше
.06 июня 2023 года 15:43
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет долгосрочный рейтинг "покупать" для акций Intel Corp., прогнозируя восстановление их котировок в краткосрочной перспективе, сообщается в комментарии аналитиков. "Акции эмитента в понедельник упали в цене на 5%, после того как Apple Inc. представила новый Мac... читать дальше
.06 июня 2023 года 15:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций биотехнологической компании BioMarin Pharmaceutical с прогнозной стоимостью $118 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков. "Мы считаем, что... читать дальше
.06 июня 2023 года 14:30
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него Inarctica, отмечается в комментарии инвестбанка. Таким образом, в подборке остались ГК "Самолет", "Черкизово", "ТМК", "Сегежа Групп", "Белуга Групп" и Etalon. "6 июня вышла... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.