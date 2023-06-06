"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Юнипро" с целью 2,5 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 37% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика Алдара Цыбикова.

Эксперт уточняет, что эта идея подходит только агрессивным инвесторам, готовым к риску.

"Совет директоров "Юнипро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год, - отмечает Цыбиков. - Все из-за того, что мажоритарная доля в "Юнипро" принадлежит немецкому холдингу Uniper (87,73% акций), который не может получить дивиденды из-за своей недружественной юрисдикции. Продать свою долю Uniper не может, поскольку для этого ему нужно специальное разрешение от российских властей. "Юнипро" было передано под временное управление Росимуществом без отчуждения активов от владельцев".

Информации о том, распределит ли Росимущество прибыль "Юнипро" за 2021 и 2022 годы, не было. Но, по оценкам экспертов "Тинькофф Инвестиций", вероятность выплаты дивидендов "Юнипро" выросла по сравнению с тем, когда компанию контролировал Uniper.

"Мы продолжаем следить за ситуацией и считаем, что "Юнипро" рано или поздно перейдет в руки российских инвесторов. Главным катализатором роста акций компании продолжает оставаться объявление дивидендов за 2021 и 2022 годы", - пишет Цыбиков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.