SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него Inarctica, отмечается в комментарии инвестбанка.

Таким образом, в подборке остались ГК "Самолет", "Черкизово", "ТМК", "Сегежа Групп", "Белуга Групп" и Etalon.

"6 июня вышла новость о том, что совет директоров Inarctica рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год, однако рекомендовал выплатить 10 руб. дивидендов на акцию за первый квартал 2023 года (дивидендная доходность - 1,7%), -пишут аналитики. - Мы оцениваем новость негативно. В последний раз Inarctica публиковала финансовые результаты только за 9 мес. 2021 года. Невыплата дивидендов за 2022 год повышает риски того, что в прошлом году финансовые показатели компании могли быть под давлением. В связи с этим мы исключаем акции Inarctica из подборки".

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