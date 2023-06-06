Индекс Мосбиржи вполне может вернуться в диапазон 2485-2515 пунктов - "Русс-Инвест"

Индекс Мосбиржи вполне может вернуться в диапазон 2485-2515 пунктов, считает главный экономист инвесткомпании "Русс-Инвест" Александр Арутюнян.

"Российский рынок акций второй день подряд идет вниз, но пока индекс Мосбиржи снизился по сравнению с предыдущим локальным максимумом всего лишь на 3,3% (хотели бы напомнить, что в предыдущий раз, в начале мая, когда просадка была выкуплена, снижение рынка доходило до -6,6%), - указывает эксперт. - Наша цель на росте (2800-2900 пунктов) остается нереализованной, и, вполне возможно, что в настоящее время мы наблюдаем начало полноценной коррекции".

"С точки зрения технического анализа 50-дневная скользящая средняя (2628,5 пункта по индексу Мосбиржи) пока образует поддержку, которую рынок с утра не смог пробить вниз, хотя индекс и вышел из узкого трехнедельного растущего канала, - отмечает Арутюнян. - Если ее все же пройдут, то тогда индекс Мосбиржи вполне может выйти в диапазон 2485-2515 пунктов, за которым расположена 200-дневная средняя (2378 пунктов - это -10,1% к текущего уровню)".

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