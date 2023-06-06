Инвесторам стоит обратить внимание на акции Роснефти - "Ингосстрах-Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Роснефти", полагают аналитики управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции".

"Крупнейшая компания в России по добыче и переработке нефти обладает значительной ресурсной базой с потенциалом роста добычи ("Восток Ойл"), поддерживаемой налоговыми льготами, - отмечается в комментарии. - Доля экспорта "Роснефти" больше, чем у других нефтегазовых компаний, также стоит отметить, что, по оценкам, около 50% поставок нефти компании идет по премиальным экспортным каналам".

Компания в 2022 году также существенно нарастила поставки нефти в Индию и Китай. Дивидендная доходность остается актуальной инвестиционной идеей в акциях "Роснефти". В ближайшие месяцы аналитики ожидают объявления рекомендации по дивидендным выплатам за 2022 год, которые, на их взгляд, могут предполагать достаточно хороший уровень дивидендной доходности.

"Основные риски для инвестиционного кейса компании - это изменение налогообложения (в том числе отмена льгот), давление на цены на глобальном рынке, изменение дисконтов на российскую нефть, а также изменения в дивидендной политике", - подчеркивают стратеги "Ингосстрах-Инвестиций".

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