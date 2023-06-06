SberCIB закрыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота с целью 94,11 руб

SberCIB Investment Research закрыл торговую идею "покупать акции "Совкомфлота" с целевой ценой 94,11 руб. за штуку" до конца года, открытую 25 апреля 2023 года, в связи с превышением целевого ориентира, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Катализатором роста должен был послужить финансовый отчет за I квартал 2023 года, - пишет аналитик

Георгий Иванин. - После его публикации 26 мая акции "Совкомфлота" выросли более чем на 45% всего за шесть торговых сессий. С момента открытия идеи котировки акций "Совкомфлота" выросли на 55% и 2 июня превысили целевую цену SberCIB Investment Research".

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