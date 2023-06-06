"БКС МИ" понизил целевую цену акций ЛУКОЙЛа до 5700 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" на 7%, с 6100 до 5700 руб., после экс-дивидендной даты по финальным дивидендам за 2022 год в размере 438 руб. на акцию и переноса модели оценки на два месяца вперед, сообщается на портале БКС Экспресс.

Эксперты указывают, что избыточная доходность бумаги составляет -14%, и поэтому подтверждают рекомендацию "держать".

"Рентабельность переработки нефти снизилась с неустойчивых уровней 2022 года. Однако интегрированная рентабельность нефтяной отрасли РФ (рассчитывается как рентабельность "у скважины" плюс маржа переработки пропорционально продукции, переработанной в стране) остается относительно устойчивой, несколько выше типичных уровней. Сейчас "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" - наименее прозрачные среди российских нефтегазовых компаний, хотя до прошлой весны обе были одними из самых прозрачных", - пишут аналитики.

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