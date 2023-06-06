Курс рубля, скорее всего, сохранит текущие уровни в ближайшей перспективе - "Солид Брокер"

Курс рубля, скорее всего, сохранит текущие уровни в ближайшей перспективе, поскольку влияние продаж Минфином "нефтеюаней" относительно невелико, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Банку России по поручению министерства придется продать в июне нефтеюаней на $918 млн, или на 3,6 млрд руб. в день (2 млрд руб. в мае). Формальная причина - "недобор" нефтегазовых доходов в мае и прогноз его роста в июне. Так или иначе, пока цены на нефть Urals находятся ниже $60 за баррель, плановые нефтегазовые доходы будут ниже фактических. Что хорошо, так это текущий курс рубля, который компенсирует нефтегазовые доходы. К тому же, Минфин сможет продавать юани по относительно высокому курсу, тем самым получая больше рублей для финансирования бюджета", - пишут эксперты инвесткомпании.

Они пока ожидают сохранения текущих уровней на валютном рынке, т.к. влияние продаж Минфина остается относительно невелико. Как и ранее, эти продажи являются лишь стабилизатором курса, а не задающим вектор фактором, уверены в "Солид Брокер".

Эксперты считают, что в текущей ситуации необходимо иметь в портфеле валютные и квазивалютные инструменты, например, замещающие облигации, для страховки портфеля от коррекции и падения цен на нефть (если таковые будут).

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