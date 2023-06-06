Цена газа в Европе может вырасти до $400-600 за тыс. куб. м в июне - Freedom Finance Global

Стоимость фьючерсов на природный газ на нидерландском хабе TTF может подняться в июне 2023 года до $400-600 за тысячу кубометров, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Основное влияние на рост европейских цен на газ оказывает приостановка поставок из-за технического обслуживания газовой инфраструктуры, которую проводят именно в начале и середине второго квартала, на которую приходится сезонное ослабление спроса. На плановые технические работы до 10 июня будет закрыт французский СПГ-терминал, до 12 июня будут прекращены поставки по "Турецкому потоку", до середины месяца не возобновятся поставки газа из Норвегии. Также росту цен могло послужить решение Саудовской Аравии и России снизить производство нефти, что будет способствовать и сокращению добычи попутного нефтяного газа (ПНГ), - пишет эксперт в обзоре. - Полагаю, что в ближайшее время газ в Европе продолжит дорожать, так как после окончания технических работ вполне возможно увеличение потребления из-за наступления жаркой погоды. Рост мировых цен на нефть будет двигать вверх котировки большинства энергоресурсов. Во втором полугодии дополнительный импульс котировкам придаст повышение спроса в Китае. Прогнозируем рост европейских цен на природный газ в июне - до $400-600 за тысячу кубометров".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.