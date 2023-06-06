БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 1990 руб

БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать расписки (ADS) Ozon с целью 1990 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: 1760-1765 руб., потенциальная доходность: 13%, говорится в комментарии аналитика Евгения Калянова.

"Стоп-лосс" при необходимости инвестор может выставить самостоятельно, исходя из своего риск-профиля, указывает эксперт.

Калянов отмечает следующие позитивные факторы:

- Рост общего рынка при поддержке от реинвестирования дивидендов на покупку российских акций.

- Тренд по цифровизации экономики РФ благоприятен для технологической компании.

- На зарубежном рынке сейчас в тренде ставка на технологические компании, внедряющие искусственный интеллект. Российские технологические компании, развивающиеся в этом направлении, также пользуются высоким спросом. Ozon адаптирует применение Интернета вещей (IoT).

- Снижение конкуренции на российском рынке розничной торговли.

- Сильная динамика показателей Ozon.

- Диверсификация доходов.

- Потенциальный драйвер - смена иностранной прописки на российскую.

Указывает эксперт и на вероятные риски:

- Розничный сектор чувствителен к ситуации в экономике. Рост инфляции и снижение потребительской способности населения могут сократить спрос на услуги Ozon.

- Геополитическая нестабильность может привести к падению рынка российских акций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.