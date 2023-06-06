Рынок акций РФ утром продолжил коррекционное снижение вслед за миром, откат Мосбиржи сдерживается ослаблением рубля

Москва. 6 июня. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил коррекционное снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (Brent откатилась ниже $76 за баррель), а также сохраняющейся геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи локально падал ниже 2630 пунктов, однако далее смог отыграть часть потерь благодаря ослаблению рубля.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2643,18 пункта (-1,9%, минимум сессии - 2628 пунктов), индекс РТС - 1025,23 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,3%.

Доллар вырос до 81,23 рубля (+0,28 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-4,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-4,1%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-3,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,2% и -2,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,2%), акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%).

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, российские инвесторы вспомнили о фиксации прибыли в условиях ухудшения внешнего фона. Нефть пока корректируется вниз, хотя долгосрочно есть риск возникновения дефицита предложения.

"Российский нефтегазовый сектор может стать гирей, которая утащит рынок акций вниз. Цены на нефть снижаются, но похоже, это последний заход "медведей". Рубль начинает утро с ослабления, но избыточный спрос на валюту постепенно снижается, так как желающих уйти из РФ иностранных компаний становится все меньше", - полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внутренние дивидендные истории могут не спасти рынок от коррекции.

Рынок акций РФ с утра остается под коррекционным давлением ввиду отсутствия значимых корпоративных и общеэкономических новостей, а также фиксации прибыли игроками на внешних площадках. Интерес на внутреннем рынке сохраняется, прежде всего, на дивидендные истории (в частности, "Башнефти" (MOEX: BANE), "Татнефти", МТС). Многие акции после сильного роста, однако, выглядят перегретыми, что усиливает риски нисходящей коррекции в том числе по указанным эмитентам. Акционеры ПАО "Полюс" во вторник проголосуют по выплатам за 2022 год в размере 436,79 руб. на акцию (доходность около 4,3%). Бумаги золотодобытчиков в целом находятся под краткосрочным нисходящим давлением как в связи с новыми западными санкциями, так и положением цен на золото ниже $2000 за унцию, считает аналитик.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI откатились от сопротивлений $79 и $75 за баррель соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), несмотря на расширение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. На рынок продолжает давить глобальная экономическая неопределенность, но все же решение ОПЕК+ и, в частности, Саудовской Аравии по снижение нефтедобычи на 1 млн б/с в июле, должно ограничить активность продавцов в нефтяных фьючерсах. Во вторник вечером ежемесячный отчет по рынку опубликует Минэнерго США, напомнила Кожухова.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций ситуация ухудшилась на фоне геополитических факторов. При негативном сценарии есть вероятность достичь уровня поддержки 2520 пунктов по индексу Мосбиржи.

"Сейчас для российского рынка в центре внимания находятся именно настроения участников, связанные с общей обстановкой. В США картина неоднозначная, но в ближайшие сессии незначительные коррекционные настроения могут сохраняться перед заседанием ФРС", - отмечают эксперты.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, какой-то одной причины для появления депрессивных настроений на рынке акций РФ нет: сказывается ухудшение геополитического фона, близость окончания дивидендного сезона, общая перекупленность рынка, да и от ОПЕК+ инвесторы ожидали чего-то большего.

Во вторник внешний фон пока не способствует попыткам выкупить просадку начала недели. Нефть вполне может продолжить умеренное снижение. Решения нефтяного картеля продлить сокращение добычи на 2024 год, а Саудовской Аравии - дополнительно уменьшить добычу на 1 млн б/с в июле, совершенно недостаточно для ухода нефти Brent выше $80 за баррель, считает эксперт.

Вызывают беспокойство акции Сбербанка (234,78 рубля), которые не смогли сохранить поддержку 240 руб. Теперь технической целью снижения является район 230 руб., а далее - 215 руб. Однако в ближайшие дни банк должен обнародовать отчет за май, который может стать драйвером новой волны роста. "По-прежнему считаем Сбер одной из самых сильных бумаг российского рынка и ждем его ухода к 300 рублям к концу года", - отмечает Антонов.

В целом картина по российскому рынку ухудшилась. Не исключено, что может развернуться борьба за уровень поддержки 2620 пунктов по индексу МосБиржи. В случае его пробоя распродажи могут усилиться на техническом факторе. Однако вряд ли просадка будет очень глубокой и длительной. Рынок по-прежнему будет поддерживать приток свежих денег от частных инвесторов, а также реинвестирование дивидендов, полагает представитель "Алор брокер".

В США рынок акций завершил торги в понедельник снижением индексов на 0,1-0,6% на слабой статистике и фиксации прибыли после существенного подъема рынка в конце прошлой недели.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае опустился до 50,3 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее, согласно данным Института управления поставками. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 52,2 пункта, отмечает Trading Economics. Индикатор превышает пограничную отметку 50 пунктов пять месяцев подряд.

Заказы промышленных предприятий США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики прогнозировали гораздо более существенный подъем - на 0,8%. При этом заказы без учета транспортного оборудования сократились на 0,2%.

Аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) заявили, что ждут снижения фондового индекса S&P 500 на 9% с текущего уровня к концу 2023 года из-за ухудшения корпоративных прибылей. Согласно прогнозу Morgan Stanley, прибыль в расчете на акцию компаний S&P 500 в этом году уменьшится на 16% (до $185), а значение самого индекса опустится до 3900 пунктов.

Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 1,1%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Дня памяти, китайский Shanghai Composite просел на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), просела утром Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,1-0,2%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне понедельника).

Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,1% годовых. Это максимальный уровень с начала 2012 года, отмечает MarketWatch.

Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых ожидало сохранения ставки на уровне 3,85% годовых, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в стране в первом квартале выросли на 7%, что, по словам руководителя ЦБ, является слишком высоким уровнем.

Тем временем, объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 3%, согласно данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены снизились после роста днем ранее на решении Саудовской Аравии сократить нефтедобычу.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $75,63 за баррель (-1,4% и +0,8% в понедельник), июльская цена WTI - $70,99 за баррель (-1,6% и +0,6% накануне).

Страны ОПЕК+ на заседании в Вене на минувших выходных приняли решение снизить совокупный уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. При этом Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с.

Тем не менее некоторые аналитики предупреждают, что новые ограничения могут не оказать существенного влияния на уровень добычи, поскольку производство нефти в других странах альянса ОПЕК+, включая Россию, Нигерию и Анголу, по-прежнему остается высоким, а ОАЭ и вовсе увеличили цель добычи на следующий год.

Кроме того, Саудовская Аравия в июле повысит цены на нефть с поставкой во все регионы. Как говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco, стоимость нефти для США и региона Северо-Западной Европы увеличится на $0,9 за баррель, а для покупателей из государств Средиземноморья цены вырастут на $0,6 за баррель.

Нефть с поставкой в страны Азии подорожает в следующем месяце на $0,45 за баррель. В результате марка Arab Light будет стоить на $3 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Это максимальный уровень за последние полгода.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-13,6%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-6,8%), акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-5,3%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-4,5%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-4,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4,2%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,7%).

Выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+10,7% и +9% "префы"), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+4,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,8%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1,8%), бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+1,4%).

Организации, являвшиеся плательщиками единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) в 2018-2022 годах, включены в перечень компаний, на которые предлагается не распространять обязанность по уплате разового налога на сверхприбыль прошлых лет. Этот пункт появился в версии законопроекта "О налоге на сверхприбыль прошлых лет", внесенной в правительство, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом.

По словам другого источника, оба законопроекта, касающиеся windfall tax, были в проекте повестки правительственной комиссии по законопроектной деятельности на текущую неделю, а значит, в самое ближайшее время будут вынесены на заседание правительства для одобрения перед внесением в Госдуму.

В апреле аналитики компании "Тинькофф инвестиции" называли среди самых чувствительных к windfall tax (доля ожидаемого налога от прибыли за 2022 год) "Русагро", металлургические компании, банки, "ПИК", "ФосАгро" (MOEX: PHOR) и "РусГидро".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 22,82 млрд рублей (из них 6,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,47 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,01 млрд рублей на акции ВТБ).