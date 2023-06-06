Индекс Мосбиржи может опуститься ниже 2650п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может опуститься ниже уровня 2650 пунктов в течение торговой сессии во вторник, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Российский рынок акций на прошлой неделе смог достичь нашей целевой отметки на текущий квартал (2700 пунктов по индексу Мосбиржи) и в понедельник начал снижаться. Ключевым фактором, как мы считаем, выступают завершение активной части дивидендного сезона, ранее толкавшего индекс вверх, а также охлаждение спроса со стороны частных инвесторов из-за геополитических опасений. Поддержку рынку будут оказывать те акции, дивидендные отсечки по которым будут в конце июня-начале июля ("Татнефть", "Башнефть", "Роснефть", "МТС"). Также сдержанного позитивно смотрим на "идейные бумаги", в том числе акции "Московской биржи". Из ликвидных бумаг наиболее уязвимо выглядят акции нефтегазового сектора, так как будущая дивидендная доходность, по нашим оценкам, будет заметно ниже текущей. Видим потенциал отката в фишках финансового сектора (Сбербанк и ВТБ), хотя долгосрочно они выглядят привлекательными. Рассчитываем на быстрое восстановление сектора транспорта, который является бенефициаром перенаправления торговых потоков в Азию, а также IT - пишут эксперты в обзоре. - Ожидаем во вторник продолжение снижения индекса Мосбиржи. По нашим оценкам, в течение торговой сессии он опустится ниже отметки 2650 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.