"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Lululemon Athletica

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций розничной сети спортивной одежды Lululemon Athletica с прогнозной стоимостью на уровне $432 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания обладает сильным брендом и наращивает онлайн-торговлю, что приведет, на наш взгляд, к росту рентабельности в ближайшие годы. У эмитента относительно высокий уровень складских запасов, который в 1К24 ф.г. вырос на 24%, однако Lululemon продает больший процент своей продукции по полной цене, чем ее конкуренты, и ей не придется снижать цены, чтобы реализовать запасы, - отмечают эксперты. - Мы повышаем прогноз прибыли на 2024 финансовый год с $11,51 до $11,9, а в 2025 ф.г. ожидаем $13,5. Полагаем, что компании удастся преодолеть рост транспортных расходов и показать результаты выше прогноза в 2024 ф.г. У Lululemon одни из лучших перспектив в отрасли. Наш прогноз пятилетних совокупных темпов роста прибыли - 19%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.