Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 80,5-82 руб./$1 во вторник - Банк "Санкт-Петербург"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, вероятно, составит 80,5-82 руб./$1 во вторник, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в понедельник укреплялся в рамках коррекции. Дополнительную поддержку рублю мог оказывать анонс июньских объемов продаж юаней по бюджетному правилу, выросших впервые с февраля. Во вторник курс USD/RUB находится вблизи 81 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. У рубля в целом сохраняется потенциал к укреплению, но в ближайшее время для курса USD/RUB, вероятно, останется актуальным диапазон 80,5-82 руб./$1", - отмечают аналитики.

Нефтяные цены в понедельник росли после дополнительного сокращения добычи со стороны ОПЕК+, объявленного на выходных. Тем не менее, риски рецессии и ослабления спроса на нефть все еще сохраняются, и во вторник фьючерсы Brent упали к $75,7/барр., подчеркивается в комментарии.

По мнению экспертов банка, на дальнейшую динамику котировок повлияют традиционные недельные данные по запасам в США от API. На прошлой неделе они указали на неожиданный сильный рост запасов нефти, и продолжение такой динамики может способствовать снижению фьючерсов Brent к $75/барр.

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