"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 34 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения на 14% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год. Компания не платила дивиденды с 2018 года, а в 2020-22гг столкнулась с рядом серьезных вызовов для своего бизнеса: сначала пандемия, потом закрытие неба для полетов в западные страны, отзыв и аресты воздушных судов и прочие факторы. Однако с марта 2023 года, несмотря на прекращение субсидий, "Аэрофлот" фиксировал существенный рост пассажиропотока и пассажирооборота", - пишут аналитики.

На их взгляд, до выхода на прибыльный уровень по году "Аэрофлоту", скорее всего, еще далеко, но рост рынка должен позволить компании постепенно нарастить средние ставки (стоимость среднего билета).

"Один из интересных факторов - это, возможно, положительные денежные потоки авиакомпании в условиях отсутствия оттоков, связанных с лизинговыми платежами в пользу ряда лизингодателей из недружественных стран, - подчеркивается в комментарии. - Однако без финансовой отчетности мы не можем это подтвердить".

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