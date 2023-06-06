Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут ГОСА "Норникеля", макростатистика в еврозоне, данные по рынку нефти в США:

- Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) "Норникеля";

- Розничные продажи в еврозоне в апреле;

- Производственные заказы в Германии в апреле;

- Краткосрочный прогноз Минэнерго США по рынку энергоносителей;

- Недельный отчет Американского института нефти по запасам углеводородов.

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