Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 6 июня. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, способствовать боковой динамике будут также ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых на июньском заседании ЦБ РФ, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник на слабой статистике и фиксации прибыли после существенного подъема рынка в конце прошлой недели. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае опустился до 50,3 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее, согласно данным Института управления поставками. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 52,2 пункта. Заказы промпредприятий США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики прогнозировали гораздо более существенный подъем - на 0,8%. При этом заказы без учета транспортного оборудования сократились на 0,2%.

Аналитики Morgan Stanle заявили, что ждут снижения фондового индекса S&P 500 на 9% с текущего уровня к концу 2023 года из-за ухудшения корпоративных прибылей. "Ухудшение ситуации с ликвидностью, вероятно, будет оказывать давление на котировки акций в следующие три месяца, - говорится в отчете банка. - Мы также полагаем, что показатели прибыли в расчете на акцию будут разочаровывать инвесторов, поскольку рост выручки компаний замедляется, и маржа прибыли продолжает снижаться". Согласно прогнозу Morgan Stanley (SPB: MS), прибыль в расчете на акцию компаний S&P 500 в этом году уменьшится на 16% (до $185), а значение самого индекса опустится до 3900 пунктов.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник движутся без единой динамики. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с государственным праздником. Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,1% годовых. Это максимальный уровень с начала 2012 года. Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых ожидало сохранения ставки на уровне 3,85% годовых. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:31 мск опустился на 1% после роста по итогам трех предыдущих сессий. Значение китайского индекса Shanghai Composite к 8:36 мск снизилось на 0,2%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,6%, демонстрируя подъем третью сессию подряд. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 0,9%.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник после роста днем ранее на решении Саудовской Аравии сократить нефтедобычу. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $76,26 баррель, что на 0,59% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник контракт подорожал на 0,8%, до $76,71 за баррель. Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизилась к этому времени на 0,72%, до $71,63 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов повысилась на 0,6%, до $72,15 за баррель.

Страны ОПЕК+ на заседании в Вене в минувшие выходные приняли решение снизить совокупный уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. При этом Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с. Тем не менее некоторые аналитики предупреждают, что новые ограничения могут не оказать существенного влияния на уровень добычи, поскольку производство нефти в других странах альянса ОПЕК+, включая Россию, Нигерию и Анголу, по-прежнему остается высоким, а ОАЭ и вовсе увеличили цель добычи на следующий год.

Кроме того, Саудовская Аравия в июле повысит цены на нефть с поставкой во все регионы. Как говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco, стоимость нефти для США и региона Северо-Западной Европы увеличится на $0,9 за баррель, а для покупателей из государств Средиземноморья цены вырастут на $0,6 за баррель. Нефть с поставкой в страны Азии подорожает в следующем месяце на $0,45 за баррель. В результате марка Arab Light будет стоить на $3 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Это максимальный уровень за последние полгода.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 5 июня выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 22,7 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,88 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,04% и составил 109,94 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (3-5 июня) прибавил 0,03%, поднявшись до 862,11 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,39%), "ГК Самолет БО-П11" (+0,38%) и "Роснефть БО-06" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-03" (-1,5%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,32%) и "Роснефть БО-05" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (MOEX: MTSS) полностью разместило выпуск облигаций серии 001P-25 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-10-го купонов была установлена на уровне 9% годовых. Купоны квартальные. Срок обращения выпуска - 2,5 года.

Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 12 млн облигаций или 60% выпуска серии 001Р-SBER36 и 68 млн бондов или 85% выпуска серии 002P-SBER44 по цене 100% от номинала. Банк начал размещение 3-летних облигаций серии 001Р-SBER36 заявленным объемом 20 млрд рублей и 3-летних бондов серии 002P-SBER44 номинальным объемом 80 млрд рублей 31 мая. По обоим выпускам ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 9,35% годовых.

АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) установило ставку 1-го купона 4-летнего выпуска облигаций серии ПБО-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,2% годовых. Ставке соответствует доходность к call-опциону через 3 года на уровне 10,46% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. Объем выпуска был увеличен по итогам сбора заявок с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 7 июня.

ДОМ.РФ планирует 6 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001P-16R объемом 15 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не более 110 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 8 июня.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) 8 июня планирует собрать заявки на трехлетний выпуск облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 260 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 15 июня.

ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) планирует 9 июня с 10:00 до 14:00 мск провести сбор заявок на облигации 1-й серии объемом до 1 млрд рублей в рамках его вторичного размещения. В этот же день по выпуску предусмотрена оферта, объем вторичного размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте. Цена размещения не ниже 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (3 июня 2025 года) в размере 11,46% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей в июне 2020 года. Ставка квартальных купонов, начиная с 6 июня до погашения, установлена на уровне 11% годовых. ЦБ РФ в марте 2020 года зарегистрировал программу облигаций завода объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "РЕСО-лизинг" в первой половине июня планирует провести сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П-22 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей. Ориентир по купону будет определен позднее, купоны полугодовые.

ООО "Балтийский лизинг" 20 июня планирует провести сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П08 с офертой через 2 года объемом от 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11,4% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 12,02% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 23 июня.

ПАО ЛК "Европлан" во второй половине июня планирует провести сбор заявок на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 250 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в дату окончания 7-8-го купонов, в результате дюрация составит около 1,8 года. Купоны квартальные.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-13 на уровне 0,1% годовых. Десятилетние бонды серии БО-13 объемом 5 млрд руб. банк разместил в июне 2014 года. В августе 2016 года были доразмещены бумаги еще на 1 млрд руб.