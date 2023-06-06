Амплитуда колебаний курса рубля пока останется повышенной - БКС Экспресс

Национальная валюта остается во власти противоречивых факторов, амплитуда колебаний курса пары доллар/рубль пока останется повышенной, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Российский рубль восприимчив к факторам внешней среды, поскольку на внутреннем контуре есть неопределенность с доходами и расходами бюджета, балансом экспорта и импорта. И увеличение лимита продажи юаней из ФНБ говорит о сохраняющихся проблемах с исполнением плана по доходной части бюджета, - пишет аналитик. - Волатильность курса в последние дни очевидно расширилась, а затишье сменилось попыткой выхода инвалют вверх, и в ближайшее время амплитуда колебаний курса останется повышенной. Тем не менее в фокусе теперь будет уровень 82 руб./$1, накануне утром именно там отмечалось сопротивление, где участники на укрепление рубля попытаются дать отпор: пока получилось, однако при очередном заходе вверх курс USD/RUB может попытаться уже достать и максимумы года у 83,5 руб./$1".

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