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06 июня 2023 года 09:10

Нефть умеренно дешевеет

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы крупнейших стран АТР во вторник движутся без единой динамики. Цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник на слабой статистике и фиксации прибыли после существенного подъема рынка в конце прошлой недели.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае опустился до 50,3 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее, согласно данным Института управления поставками. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 52,2 пункта, отмечает Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. Индикатор превышает данную отметку пять месяцев подряд.

Заказы промышленных предприятий США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики прогнозировали гораздо более существенный подъем - на 0,8%. При этом заказы без учета транспортного оборудования сократились на 0,2%.

Между тем аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) заявили, что ждут снижения фондового индекса S&P 500 на 9% с текущего уровня к концу 2023 года из-за ухудшения корпоративных прибылей.

"Ухудшение ситуации с ликвидностью, вероятно, будет оказывать давление на котировки акций в следующие три месяца, - говорится в отчете банка. - Мы также полагаем, что показатели прибыли в расчете на акцию будут разочаровывать инвесторов, поскольку рост выручки компаний замедляется, и маржа прибыли продолжает снижаться".

Согласно прогнозу Morgan Stanley, прибыль в расчете на акцию компаний S&P 500 в этом году уменьшится на 16% (до $185), а значение самого индекса опустится до 3900 пунктов.

Цена акций Dollar General (SPB: DG) в понедельник опустилась на 4,4% после того, как Morgan Stanley ухудшил рекомендации для них до "на уровне рынка" с "выше рынка" после слабой квартальной отчетности ритейлера.

Акции производителя косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. (SPB: EL) подешевели на 3,8%. Эксперты Oppenheimer также понизили рекомендации для бумаг компании до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Кроме того, уменьшились котировки бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,8%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 1,5%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,1%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 0,5%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 0,6%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 0,7%.

В то же время акции Tesla (SPB: TSLA) выросли в цене на 1,7%, Amgen (SPB: AMGN) - на 1,8%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,1%, Johnson & Johnson (SPB: JNJ) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,9%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 0,8%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 0,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник опустился на 199,9 пункта (на 0,6%) и составил 33562,86 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), подешевевшие на 4,6%, и 3M Co. (SPB: MMM) - на 4,4%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день уменьшилось на 8,58 пункта (на 0,2%) - до 4273,79 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов потерял 11,34 пункта (0,1%) и завершил сессию на отметке 13229,43 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник движутся без единой динамики.

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с государственным праздником.

Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,1% годовых. Это максимальный уровень с начала 2012 года, отмечает MarketWatch.

Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых ожидало сохранения ставки на уровне 3,85% годовых, сообщает Trading Economics. "Некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может потребоваться для обеспечения того, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню в разумные сроки, но это будет зависеть от того, как будут развиваться ситуация в экономике и [меняться] инфляция", - заявил глава RBA Филип Лоу.

Потребительские цены в стране в первом квартале выросли на 7%, что, по словам руководителя ЦБ, является слишком высоким уровнем.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:31 МСК опустился на 1% после роста по итогам трех предыдущих сессий.

Акции ASX Ltd, оператора Австралийской фондовой биржи, упали в цене более чем на 10% и являются лидерами падения. Компания ожидает повышения расходов в ближайшие два финансовых года. Также она объявила о намерении пересмотреть в сторону снижения размер дивидендов в следующем фингоду.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снижается на 0,2% и 0,1% соответственно.

Стоимость бумаг нефтяных компаний Woodside Energy и Santos уменьшилась на 0,8% и 0,3% соответственно.

Кроме того, дешевеют акции банков: Macquarie Group - на 1,6%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,9%, ANZ Bank - на 1,3%, National Australia Bank - на 0,8% и Westpac - на 1,6%.

Значение китайского индекса Shanghai Composite к 8:36 МСК снизилось на 0,2%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,6%, демонстрируя подъем третью сессию подряд.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее существенный рост показывают акции девелоперов Longfor Group Holdings, Country Garden Holdings (SPB: 2007) (SPB: 2007) и China Resources Land - на 9,3%, 6,9% и 4,6% соответственно, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) (SPB: NTES) - на 3,6%, пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC - на 3,4%.

Также дорожают бумаги ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) (SPB: BABA) - на 3,2% и 0,4% соответственно, нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857) (SPB: 857) и CNOOC - на 3,2% и 1,3% соответственно.

Котировки акций Great Wall Motor подскочили на 4,7% на новости о том, что продажи этой автомобилестроительной компании в мае выросли на 26%.

В то же время цена бумаг производителя компьютерной техники Lenovo уменьшилась на 1,6%, интернет-компании Tencent (SPB: 700) (SPB: 700) - на 1,1%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:32 МСК увеличилось на 0,7%.

В число лидеров роста входят акции представителей тяжелого машиностроения IHI Corp. (+5,7%), Kawasaki Heavy Industries Ltd. (+3,3%) и Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (+3,1%), а также выпускающие стальную продукцию компании Kobe Steel Ltd. (+5,5%) и JFE Holdings Inc. (+3%).

Цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник после роста днем ранее на решении Саудовской Аравии сократить нефтедобычу.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 мск составляет $76,51 баррель, что на $0,20 (0,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник контракт подорожал на $0,58 (0,8%), до $76,71 за баррель.

Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,26 (0,36%), до $71,89 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов повысилась на $0,41 (0,6%), до $72,15 за баррель.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ на заседании в Вене на минувших выходных приняли решение снизить совокупный уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. При этом Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с.

Тем не менее некоторые аналитики предупреждают, что новые ограничения могут не оказать существенного влияния на уровень добычи, поскольку производство нефти в других странах альянса ОПЕК+, включая Россию, Нигерию и Анголу, по-прежнему остается высоким, а ОАЭ и вовсе увеличила цель добычи на следующий год.

Кроме того, Саудовская Аравия в июле повысит цены на нефть с поставкой во все регионы. Как говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco, стоимость нефти для США и региона Северо-Западной Европы увеличится на $0,9 за баррель, а для покупателей из государств Средиземноморья цены вырастут на $0,6 за баррель.

Нефть с поставкой в страны Азии подорожает в следующем месяце на $0,45 за баррель. В результате марка Arab Light будет стоить на $3 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Это максимальный уровень за последние полгода.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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