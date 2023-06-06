Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов в условиях неоднозначной ситуации на мировых рынках
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,14 руб./$1 (+19 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 18,69 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,5 коп. - до 11,38 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики по отношению к доллару и юаню, так как внешний фон подает противоречивые сигналы. Интерес к рисковым активам неоднозначный, нефть немного слабеет после попыток роста. Трейдеры в понедельник, можно сказать, вяло отыграли информацию с сырьевого рынка, поступившую в минувшие выходные. Рост котировок по итогам предыдущей сессии составил менее процента.
Ранее, 4 июня, страны ОПЕК+ на заседании в Вене приняли решение снизить уровень квот по добыче нефти на 2024 год еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн б/с. Страны, добровольно снижающие добычу с мая на 1,66 млн б/с, продлят сокращения на весь 2024 год.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,52 за баррель, что на 0,25% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) сложилась к этому времени на уровне $71,89 за баррель (-0,36% к итоговому значению предыдущей сессии).
На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник наблюдается разнонаправленная динамика: китайский CSI 300 почти стабилен - рост всего 0,09%, значение японского Nikkei 225 увеличилось на 0,36%, гонконгский Hang Seng повысился на 0,57%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,49%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 едва ощутимо снижается на 0,05%. Корейская биржа не работает в связи с Днем памяти.
Значения американских фондовых индексов снизились по итогам торгов в понедельник на слабой статистике и фиксации прибыли после существенного подъема рынка в конце прошлой недели.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае опустился до 50,3 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее, согласно данным Института управления поставками. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. Индикатор превышает данную отметку пять месяцев подряд.
Заказы промышленных предприятий США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики прогнозировали гораздо более существенный подъем - на 0,8%. При этом заказы без учета транспортного оборудования сократились на 0,2%.