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05 июня 2023 года 19:45

Рубль вырос к доллару и евро по итогам понедельника на фоне подорожавшей нефти

Москва. 5 июня. Доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подорожавшей нефти.

Курс доллара США составил 80,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 54,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,8 руб./EUR1, подешевев на 61,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 57,9 копейки - до 83,58 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 10,4 копейки - до 11,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился в основных валютных парах по итогам торгов понедельника, поддержку котировкам нацвалюты оказал рост цен на нефть. В свою очередь, позитивное влияние на рынок энергоносителей оказали итоги встречи ОПЕК+ на минувших выходных.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, общее сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ до конца 2024 года составит 3,66 млн баррелей в сутки от уровня октября 2022 года. Об этом Новак сказал в интервью телеканалу "Россия 24". Также он сообщил, что РФ и Саудовская Аравия не имели разногласий при рассмотрении сделки по регулированию уровней добычи нефти, а Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на весь 2024 год. По его словам, РФ уже достигла целевого уровня в рамках добровольного сокращения добычи нефти.

"По данным Минэнерго РФ, мы вышли на (сокращение - ИФ) на 500 тыс. баррелей в сутки, которые были заявлены, и дальше будем также продолжать действия тех договоренностей, которые были достигнуты", - сказал Новак.

Цены на нефть продолжают расти в понедельник вечером, хотя и несколько более умеренными темпами, чем ранее в ходе дневных торгов. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,48% - до $77,24 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,34% - до $72,69 за баррель.

Страны ОПЕК+ на заседании в Вене 4 июня приняли решение снизить уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. Государства, добровольно снижающие добычу с мая на 1,66 млн баррелей в сутки, продлят сокращения на весь 2024 год.

Между тем Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки и будет думать о возможном продлении такой меры каждый месяц в зависимости от ситуации на рынке для ее стабилизации.

"В воскресенье (4 июня) на министерской встрече ОПЕК+ было объявлено несколько неожиданных для нас и рынка решений, направленных на дальнейшее сокращение предложения нефти. Так, Саудовская Аравия, озвучив принцип соблюдения баланса рынка любой ценой, объявила о дополнительном сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки в июле, а сниженные ранее в 2023 году в добровольном порядке уровни добычи 9 стран-участниц были закреплены в новом уровне производства на 2024 год. Даже предполагая сокращение добычи Саудовской Аравией всего на 1 месяц, объявленные производственные ориентиры стран означают риск понижения наших прогнозов по мировому производству нефти и повышения оценки ее дефицита в 2023 и 2024 годах. В реальности неопределенность относительно продолжительности сниженного производства Саудовской Аравией может исключить риск снижения цены в следующие 12 месяцев, в случае если мировой спрос во втором полугодии 2023 года окажется хуже ожиданий. Таким образом, объявление решения OPEC+ соответствует нашему позитивному прогнозу по ценам на нефть в $100 за баррель в четвертом квартале 2023 года и $120 за баррель во втором квартале 2024 года, а также позитивному взгляду на российский нефтяной сектор", - говорит руководитель отдела аналитики ресурсных секторов компании "Ренессанс Брокер" Борис Синицын.

Минфин РФ с 7 июня по 6 июля планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 74,6 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 10 мая объем ежедневных продаж составляет 2 млрд рублей (в совокупности 40,4 млрд руб.). Таким образом, ежедневный объем продаж в июне вырастет в 1,8 раза.

Рост объема продаж начался после сокращения в мае (в 1,8 раза), в апреле (в 1,5 раза) и в марте (в 1,6 раза). В предыдущий раз сумма увеличивалась в феврале - объем продаж тогда вырос почти втрое по сравнению с январским ежедневным объемом 3,2 млрд руб., до 8,9 млрд руб.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне на сумму 44 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая составило минус 30,6 млрд руб.

Операции по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила были возобновлены 13 января 2023 года после их приостановки в марте прошлого года. Минфин и ЦБ выпустили в начале года сообщения о том, что операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". При этом все это время происходила только продажа валюты.

Минфин не исключает пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году. Как в середине апреля сообщал замминистра финансов РФ Владимир Колычев, это не является чем-то нереалистичным и может произойти при устойчивом превышении ценами на экспортируемую российскую нефть отметки $60 за баррель.

"На прошлой неделе после выплаты налогов курс рубля незначительно ослаб к основным валютам: пара "доллар-рубль" торговалась выше 81 руб./$1. Министерство финансов неожиданно увеличило лимит продаж валюты на бирже из резервных фондов в мае для компенсации дефицита бюджета, вопреки ожиданиям увеличения поступлений от экспортёров. Краткосрочным фактором для укрепления рубля могут стать продажи валюты различными компаниями под выплату дивидендов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.

"В рамках недели мы видим вероятным выход пары "доллар-рубль" ниже отметки 80 руб./$1 - основную поддержку рублю может оказать активизация на рынке "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) на фоне дивидендных выплат компанией (может быть сформировано порядка $1,3 млрд дополнительного навеса предложения валюты)", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

"В июне колебания пары "доллар-рубль" продолжат диктоваться соотношением геополитических опасений и потоковых факторов, и прежде всего конверсией валюты экспортерами для выплаты налогов и дивидендов. Как следствие, возможности для тактического укрепления рубля с текущих уровней сохраняются - пара "доллар-рубль" находится недалеко от максимумов 2023 года", - отмечают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"Российская валюта в свете роста нефтяных котировок сегодня укрепилась. По отношению к доллару рубль завершил торги в районе 81 руб. На текущей неделе пройдет заседание ЦБ. Вероятно, Банк России оставит ключевую ставку на прежнем уровне 7,5%. Во-первых, текущие темпы роста инфляции увеличились, но находятся вблизи таргета регулятора. Во-вторых, денежно-кредитные условия на текущий момент в целом не изменились и остаются нейтральными. Кроме того, зампред Банка России Алексей Заботкин уже намекал, что ставка не изменится. Ранее он отметил, что экономическая ситуация с последнего заседания изменилась слабо. Поэтому решение ЦБ вряд ли значительно повлияет на динамику рубля", - подчеркивает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 июня на 45,38 копейки, до 81,3294 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,92 копейки, до 87,0318 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник вырос на 37,34 копейки по отношению к пятнице и составил 81,3143 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 26,83 копейки и составил 81,2755 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 462,271 млн, из которых $558,022 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $904,249 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 3,97 копейки, до 88,49 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, опустился на 18,97 копейки, до 86,9739 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR516,298 млн, из которых EUR88,49 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR427,808 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 1 базисный пункт - до 7,49% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,66% годовых, на срок 1 месяц - 7,87% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно пятницы - 8,33% и 8,51% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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