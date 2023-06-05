Рынок акций РФ начал неделю с нисходящей коррекции во главе с Polymetal, индекс Мосбиржи просел ниже 2700п

Москва. 5 июня. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного снижения в рамках фиксации прибыли игроками из-за геополитической напряженности, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и выросшую нефть (Brent превысила $77 за баррель) на решениях ОПЕК+ по квотам на добычу сырья. Индекс Мосбиржи откатился ниже 2700 пунктов во главе с бумагами Polymetal на корпоративных новостях, выросли акции ряда нефтяников.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2694,14 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1048,37 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 6,5%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 81,0 рубля (-0,5 рубля).

Минобороны РФ заявило в понедельник, что российские войска сдерживают наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Попытки противника в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на южно-донецком направлении не увенчались успехом, к утру 5 июня он был отброшен на исходные позиции.

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) вновь включил в повестку заседания на 7 июня пункт о согласовании 11-го пакета ограничительных мер в отношении РФ, следует из опубликованного в Брюсселе документа.

Подешевели акции Polymetal (-6,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -1,8% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5% и -0,1% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%).

CEO Polymetal Виталий Несис и CFO Максим Назимок подали в отставку со всех руководящих должностей в подпавшем под санкции АО "Полиметалл" и его дочерних компаниях. Павел Данилин, исполнительный вице-президент по стратегическому развитию, покинул компанию, сообщает Polymetal.

Совет директоров "Русала" рекомендовал собранию акционеров компании не распределять прибыль по итогам 2022 г. и не выплачивать дивиденды, говорится в сообщении компании. Компания уже выплатила промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2022 года в размере $302 млн.

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%).

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи, несмотря на коррекцию, остается вблизи годового максимума. Рынку не дает упасть интерес со стороны инвесторов, у которых остался "кэш" после выплаты дивидендов, в частности, Сбербанком. Инвесторы, пользуясь коррекцией, будут стараться заново войти в акции.

Внешний фон в начале недели выглядел оптимистично, поддержку нефтяным акциям оказывала выросшая нефть. Однако вечером позитивный настрой инвесторов сбила слабая американская статистика по объему промышленных заказов и данные по деловой активности в секторе услуг. В совокупности с данными с рынка труда США, опубликованными в пятницу, можно отметить снижение активности американской экономики на фоне стабильно высокой инфляции. Данная динамика может вылиться в стагфляцию экономики США, полагает эксперт.

Нефть выросла после решения Саудовской Аравии, главного мирового экспортера нефти, провести дополнительное сокращение добычи с июля, отмечает Кравченко.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, давление на настроения инвесторов в понедельник оказали укрепление рубля и обострение геополитического фона.

Проблема повышения потолка госдолга в США более не стоит на повестке - мировые рынки вздохнули с облегчением. Тем не менее, к вечеру на зарубежных площадках также прокатилась волна фиксации прибыли. Майский индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг еврозоны (55,1 пункта) вышел немного хуже ожиданий (55,9 пункта) и апрельских 56,2 пункта, однако показатель остался в зоне роста (выше 50 пунктов). Аналогичный PMI в США также немного уступил прогнозу, но, как и в Европе, остался в положительной зоне (54,3 пункта).

Прогноз по индексу МосБиржи на 6 июня- 2650-2750 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, решение ОПЕК+ по сокращению добычи является долгосрочным фактором поддержки цен, к тому же статистика свидетельствует о том, что добыча отстает от квоты на 2,5 млн б/с. С учетом сокращений добычи цена нефти Brent в 2024 году ожидается в районе $85 за баррель, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, привилегированные акции "Башнефти" (+2,1%) продолжают ралли, являясь одной из наиболее интересных дивидендных историй с доходностью около 11,5%.

Акции Polymetal в понедельник эмоционально отреагировали на уход руководства из российского филиала в связи с введенными против компании санкциями США. Главный исполнительный директор Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок подали в отставку со всех руководящих должностей в холдинговой компании активов группы "Полиметалл", расположенных на территории России, и его дочерних компаниях, сохранив посты в Polymetal International. Исполнительный вице-президент по стратегическому развитию Павел Данилин ушел из Polymetal и всех ее подразделений. Несис и Назимок, по сообщению компании, сосредоточат усилия на операционной деятельности активов в Казахстане, а также на процессе редомициляции. По сути, в "Полиметалле" происходит процесс ротации менеджмента, отмечает аналитик.

В среднесрочной перспективе импульсом к росту акций может стать смягчение позиций центральных банков в отношении процентных ставок. Индексы МосБиржи и РТС начали неделю под нисходящим давлением из-за продолжения фиксации прибыли по крупнейшим эмитентам. Покупки продолжаются в дивидендных историях нефтегазового сектора, при этом индикатор МосБиржи уже не первую сессию подряд не может преодолеть сопротивление на отметке 2730 пунктов. Дальнейшему повышению в РФ мешает отсутствие широкомасштабных позитивных драйверов после закрытия дивидендных реестров, полагает Кожухова.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что активизация продавцов вызвана прохождением дивидендных отсечек по акциям ряда крупнейших компаний, а также из-за поступления негативных корпоративных новостей.

В аутсайдерах на новостях об уходе в отставку ряда топ-менеджеров из-за введенных против них ранее санкций оказались бумаги Polymetal. В лидеры роста на слухах о возможной выплате дивидендов за 2022 год и смене юридического адреса с кипрского на российский вышли депозитарные расписки холдинга ЕМС (+18,6%). Прогноз для индекса МосБиржи на 6 июня - диапазон 2650-2750 пунктов, полагает аналитик.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) подскочили без новостей более чем на 40%, Мосбиржа устраивала по ним дискретный аукцион. Акции "Татнефти" отыгрывали ростом увеличение нормы дивидендных выплат до 55%. При этом уверенность в том, что эти платежи будут, достаточно высокая, поскольку дивиденды компании являются важной статьей формирования республиканского бюджета Татарстана, считает аналитик.

Рубль укрепил позиции на фоне выросшей нефти и новостях от Минфина РФ о параметрах продажи валюты в период с 7 июня по 6 июля (общий объем продаж составит 74,6 млрд руб., или 3,6 млрд руб. в день). Доллар на Forex продолжает отыгрывать ростом неожиданно сильный отчет по рынку труда США, что снижает вероятность паузы ФРС на предстоящем заседании. Кроме того, директор распорядитель МВФ Кристалина Георгиева полагает, что темпы сокращения кредитования в США снижаются недостаточно быстро, поэтому ФРС продолжит повышать ставку, отмечает аналитик.

Morgan Stanley (SPB: MS) неожиданно выступил с пессимистичными прогнозами: в инвестиционном банке ждут снижения S&P 500 на 9% в текущем году. Однако для европейского рынка ожидается падение на 10% уже летом на фоне ухудшения ситуации с ликвидностью и деловой активности, отметил Кочетков.

Нефть выросла на новостях от ОПЕК+: участники картеля обрисовали сохранение сокращенных планов производства до конца 2024 года. Саудовская Аравия с июля дополнительно снизит производство на 1 млн б/с. В консалтинговой фирме Rystad Energy полагают, что действия Саудовской Аравии приведут к возникновению дефицита около 3 млн б/с во II полугодии, что станет основой для более высоких цен, отмечает Кочетков.

В США в пятницу основные индексы акций выросли на 1,1-2,1%, инвесторы оценивали отчет о рынке труда и новости об урегулировании ситуации с потолком госдолга США.

Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о приостановке действия потолка государственного долга, днем ранее одобренный двумя третями голосов в Сенате, до 1 января 2025 года. Это снимает неопределенность в отношении возможного дефолта по госдолгу, пишет MarketWatch. Теперь рынок будет следить за последствиями активного размещения гособлигаций Минфина США для пополнения истощившихся финансовых резервов - некоторые аналитики предупреждали, что это может привести к сокращению ликвидности в финансовой системе.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), однако просела вечером Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,1-1%), смешанная динамика наблюдается в США (Dow просел на 0,3%, S&P 500 и Nasdaq растут на 0,2-0,5%).

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае поднялся в мае до максимальных с декабря 2020 года 55,6 пункта с 53,6 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Caixin Media Co. и S&P Global, рассчитывающих этот индикатор. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов говорит о росте деловой активности. Сводный PMI превышает ее уже пять месяцев подряд.

PMI сферы услуг Китая в прошлом месяце вырос до 57,1 пункта с 56,4 пункта месяцем ранее. Этот индикатор также остается выше отметки в 50 пунктов пять месяцев подряд.

На нефтяном рынке цены в понедельник выросли на результатах заседания ОПЕК+ на минувших выходных.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $77,16 за баррель (+1,4% и +2,5% в пятницу), июльская цена WTI - $72,67 за баррель (+1,3% и +2,3% в пятницу).

Страны ОПЕК+ на заседании в Вене 4 июня приняли решение снизить уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. Государства, добровольно снижающие добычу с мая на 1,66 млн б/с, продлят сокращения на весь 2024 год.

Между тем Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с и будет думать о возможном продлении такой меры каждый месяц в зависимости от ситуации на рынке для ее стабилизации.

Общее сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ до конца 2024 года составит 3,66 млн баррелей в сутки от уровня октября 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Также Новак сообщил журналистам, что РФ и Саудовская Аравия не имели разногласий при рассмотрении сделки по регулированию уровней добычи нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+40,1%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+18,6%), акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+11% и +15,9% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+9,3%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+6,9%), акции Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+6,1%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+4,7%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+4,7%).

Подешевели акции ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-6,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-5,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-4,2%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-4,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,9%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-3,9%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-3,8%), HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,5%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-3,4%).

Совет директоров ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (-0,1%) (группа "М.Видео-Эльдорадо") рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении компании. Ранее ритейлер назначил дату годового акционерного собрания - оно пройдет 27 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в собрании, - 2 июня.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,31 млрд рублей (из них 14,1 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,12 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,78 млрд рублей на акции ВТБ).