Котировки евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен UST

Москва. 5 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за день практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 42 базисных пункта - до 63,79% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов, до 9,86% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 68,94% от номинала (доходность - 8,85% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 4 базисных пункта - до 43,33% от номинала (его доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 12,92% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене всего на 1,5 базисного пункта - до 45,48% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 34,37% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели за день на 2 базисных пункта - до 46,21% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 26,73% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене относительно предыдущего торгового дня 5 базисных пунктов, подешевев до 42,22% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 22,23% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 86 базисных пунктов - до 89,21% от номинала (его доходность снизилась на 350 базисных пунктов и составила 43,97% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 2 базисных пункта, составив 65,91% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после уверенного роста на прошлой неделе, вызванного позитивными новостями о повышении потолка госдолга США, в начале новой недели перешли к боковой динамике; глобальные инвесторы ждут свежих данных о состоянии экономики США.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае опустился до 50,3 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его повышения до 52,2 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. Индикатор остается выше этой отметки пять месяцев подряд.

Инфляционное давление в еврозоне остается сильным, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, выступая в Европарламенте в понедельник. Она указала на наличие признаков замедления базовой инфляции, но отметила, что еще слишком рано говорить о том, что темпы роста цен достигли пиковых значений. "Последние имеющиеся данные свидетельствуют о том, что показатели базового инфляционного давления остаются высокими, и хотя некоторые из них демонстрируют признаки замедления, нет четких доказательств того, что базовая инфляция достигла своего пика", - заявила Лагард. По ее словам, ЕЦБ доведет "процентные ставки до уровней, достаточно ограничительных для достижения возврата инфляции к нашей среднесрочной цели в 2%, и будет удерживать их на этих уровнях столько времени, сколько потребуется", сообщают западные СМИ.

Согласно предварительным данным, потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 6,1% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ослабла по сравнению с 7% в апреле. Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) замедлился в прошлом месяце до 5,3% с 5,6% в апреле.

Лагард также заявила, что экономический "рост в еврозоне практически остановился в начале этого года". "Внутренний спрос, особенно потребительские расходы, остается слабым. Индикаторы делового и потребительского доверия указывают на слабую активность во втором квартале", - сказала она. Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в мае опустился до 96,5 пункта по сравнению с 99 пунктами месяцем ранее, согласно данным Европейской комиссии. Это минимальный уровень с ноября 2022 года.