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02 июня 2023 года 19:41

Рост рынка акций РФ в пятницу вслед за миром сдержал откат ЛУКОЙЛа после отсечки дивидендов

Москва. 2 июня. Рынок акций РФ в пятницу сохранял попытки роста вслед за внешними площадками и нефтью, индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля смог отыграть почти все утренние потери после дивидендного "гэпа" в акциях "ЛУКОЙЛа" (-5,2%). Лидерами роста выступили акции "Мосбиржи" (+4,1%), "РусГидро" (+3,7%) и "Совкомфлота" (+13,5%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2719,48 пункта (-0,1%, утром индекс падал ниже 2685 пунктов), индекс РТС - 1051,53 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,1%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 81,47 рубля (+0,72 рубля).

За неделю индекс МосБиржи прибавил 1,4%, индекс РТС просел на 0,4% на фоне роста доллара на 1,41 рубля.

Акции "ЛУКОЙЛа" в пятницу снизились до 5361,5 рубля (-5,2%), при этом дивидендный "гэп" оказался меньше величины финальных дивидендов за 2022 год, которые составят 438 рублей на акцию. Ранее компания выплатила промежуточные дивиденды (за 9 месяцев) в размере 256 руб. на акцию.

Также подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+4,1%), "РусГидро" (+3,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8% и +1,7% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1,2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в мае 2023 года вырос на 20,5% в годовом выражении, до 94,2 трлн рублей; по сравнению с апрелем 2023 года объем торгов увеличился на 4,4%.

Совет директоров "Русгидро" рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 0,05025 руб. на акцию, сообщила компания на ленте раскрытия информации. Дивидендная доходность составит 5,7% годовых.

Акции ВТБ утром падали более чем на 5% после того, как наблюдательный совет банка установил цену размещения допэмиссии акций в размере 0,018225 рубля за одну акцию. ВТБ планирует разместить по открытой подписке 9,3 трлн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая. Объем выпуска по номиналу - 93 млрд рублей. Исходя из цены размещения, банк может привлечь в капитал почти 169,5 млрд рублей.

Выручка "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,6%) в 2022 году составила около 650 млрд рублей, сообщил президент компании Михаил Осеевский на заседании координационного совета РСПП, проходящего в рамках конференции ЦИПР. По итогам 2021 года выручка компании по МСФО составила 580,1 млрд рублей.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, давление на рынок акций РФ в конце недели оказал дивидендный "гэп" в тяжеловесных акциях "ЛУКОЙЛа" и фактор пятницы, особенно актуальный в условиях напряженной геополитики. Нефть при этом восстанавливала свои ценовые позиции, а рубль ослаблялся.

В воскресенье пройдет встреча представителей ОПЕК+, где будет приниматься решение по квотам на добычу. Базовый прогноз - сохранение квот без изменений, однако с учетом последних заявлений со стороны Саудовской Аравии не исключено дальнейшее сокращение. В таком случае цены на нефть могут быстро выйти на уровень $80 за баррель, полагает эксперт.

"Если за выходные не реализуется значимого геополитического или рыночного негатива, индекс МосБиржи уже в понедельник может двинуться к новым годовым вершинам, в том числе за счет отложенного пятничного спроса. На рынке за последние месяцы уже сложилась тенденция, когда первый день недели становится самым "бычьим". Стимулировать подъем в ближайшей перспективе способно реинвестирование в рынок полученных дивидендов. Краткосрочно индексу МосБиржи по силам протестировать отметку 2800 пунктов, а прогноз на понедельник - 2650-2750 пунктов", - считает Бахтин.

Руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко отмечает, что получаемые дивиденды инвесторы продолжают реинвестировать в рынок и двигать его вверх. Индекс МосБиржи остается в рамках среднесрочного восходящего тренда, продолжает двигаться в сторону уровня 2780 пунктов.

Безусловным лидером роста на неделе стал транспортный сектор, где основной движущей силой стали акции "Совкомфлота" на фоне дивидендных новостей. Нефтегазовый сектор также оказался в лидерах роста, несмотря на дивидендный "гэп" в акциях "ЛУКОЙЛа" в пятницу. Сектор двигали вверх другие дивидендные истории - "Роснефть", "Башнефть".

Данные с рынка труда США о росте безработицы в мае до 3,7% дают повод Федрезерву притормозить с дальнейшим повышением ставки. Статистика говорит о том, что монетарная политика постепенно остужает рынок труда США, считает Кравченко.

Нефть начала активно восстанавливаться после того, как стало ясно, что ФРС на ближайшем заседании, скорее всего, оставит ставку без изменений. Сохраняется неопределенность, связанная с предстоящей встречей мониторинговой группы ОПЕК+ 4 июня. С одной стороны, министр энергетики Саудовской Аравии призвал продавцов нефти проявлять осторожность, с другой - вице-премьер РФ Александр Новак заявил о низкой вероятности каких-либо новых шагов со стороны ОПЕК+. Учитывая два последовательных решения о сокращении добычи за последние полгода, очередное снижение кажется маловероятным, однако полностью исключать его не стоит, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские индексы акций умеренно просели во многом из-за дивидендной отсечки по "ЛУКОЙЛу", однако сохранялся спрос на остальные "фишки", что позволило индексу МосБиржи закрепиться выше 2700 пунктов. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля проявлял неуверенность у сопротивления 1075 пунктов. Дивидендные истории продолжают поддерживать рынок - растут акции "Совкомфлота", МТС, "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE), а также бумаги других эмитентов, которые в июне и июле должны осуществить итоговые выплаты за 2022 год.

Акции "Совкомфлота" достигли пика с ноября 2020 года. Спрос на бумаги подогревается ожиданиями выплаты дивидендов за 2022 год в размере 4,3 руб. на акцию (текущая доходность около 4,5%). Поддержку акциям "НОВАТЭКа" в пятницу, вероятно, оказали новости об абсолютном рекорде поставок СПГ в Европу в мае в объеме более чем 12 млрд кубометров, отмечает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, откат акций "ЛУКОЙЛа" оказался меньше ожидаемых дивидендов, дивидендный разрыв в этих бумагах может быстро закрыться.

Обыкновенные акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%) проигнорировали новости о том, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Подобные решения от советов директоров металлургов стали привычными. Поэтому сюрпризом новость не стала, считает аналитик.

Продолжили рост истории предыдущих дней - "Совкомфлот" и ТМК. "Совкомфлот" будет наращивать морские перевозки по более длинным маршрутам, чем ранее, так как европейские направления были заметно ближе азиатских. ТМК может вполне претендовать на долю трубного спроса при расширении возможностей восточной трубопроводной инфраструктуры, полагает Кочетков.

"Американский рынок остается сильным, игнорируя высокую ставку ФРС. Число новых рабочих мест в США в мае составило 339 тыс. при ожиданиях 180 тыс. При этом уровень безработицы повысился до 3,7% с 3,4% в апреле. Сильные статданные говорят о том, что пропустить очередное повышение ставки на грядущем заседании ФРС может оказаться сложным", - полагает Кочетков.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что корпоративный новостной фон остается в целом благоприятным, однако локальная активность "медведей" связана с приближением и прохождением дат закрытия реестров для получения дивидендов. Одной из причин понижательного давления в пятницу стала прошедшая дивидендная отсечка в акциях "ЛУКОЙЛа".

В лидеры роста на публикации сильных финансовых результатов вышли бумаги "Совкомфлота" (+13,1%). Цена на Brent выросла на ожиданиях сохранения параметров сделки ОПЕК+ по итогам министерской встречи 4 июня. Прогноз для индекса МосБиржи на 5 июня - диапазон 2700-2800 пунктов, полагает аналитик.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng подскочил на 4%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 1,3-1,9%) и США (индексы прибавляют 0,9-1,7% во главе с Dow).

Одобрение американским Сенатом бюджетного законопроекта, приостанавливающего действие лимита госдолга, сняло проблему, служившую источником неопределенности на рынках в последнее время, что улучшило настрой трейдеров.

Трейдеры также надеются на новые меры поддержки экономики от китайских властей после выхода на этой неделе статданных, показавших, что экономика КНР по-прежнему испытывает трудности, отмечает Trading Economics.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 339 тыс. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель вырос на 294 тыс., а не на 253 тыс., как было объявлено ранее.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 195 тыс. Респонденты Trading Economics и MarketWatch прогнозировали 190 тыс.

Безработица в США в мае выросла до 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущий месяц. При этом большинство аналитиков ожидали ее повышения до 3,5%.

На нефтяном рынке цены в пятницу растут в преддверии заседания ОПЕК+ на выходных.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,62 за баррель (+1,8% и +2,3% накануне), июльская цена WTI - $71,35 за баррель (+1,8% и +3% в четверг).

Министерская встреча стран ОПЕК+ состоится в Вене 4 июня, ряд экспертов не исключает принятия решения о дальнейшем сокращении добычи.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидировали в росте акции "Совкомфлота" (+13,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+10,3%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+6,5%), VK (MOEX: VKCO) (+6,3%), акции "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+5,8%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+5,5%), акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+4,8%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+4,4%).

Подешевели акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,7%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,5%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-2,4%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-2,3%).

Совет директоров "Мечела" (+0,6% и -0,2% "префы") рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год по всем категориям акций, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,78 млрд рублей (из них 16,7 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 12,27 млрд рублей на бумаги ВТБ и 9,95 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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