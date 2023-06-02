Рост рынка акций РФ на дивидендных ожиданиях сдерживали геополитические риски и отсечка ЛУКОЙЛа

Рынок акций РФ на неделе продолжил рост, подогреваемый дивидендными ожиданиями и некоторым улучшением внешней конъюнктуры благодаря решению вопроса о повышении потолка госдолга США. "Бычий" настрой сдерживался возросшими геополитическими рисками и прошедшей отсечкой дивидендов "ЛУКОЙЛа", вызвавшей падение бумаг НК в пятницу. Индекс МосБиржи на неделе в очередной раз обновил максимум с начала апреля 2022 года, локально поднявшись в район 2750 пунктов, после чего к концу недели сдал назад в район 2720 пунктов.

В период со 29 мая по 2 июня индекс Мосбиржи вырос на 1,4% и составил 2719,48 пункта, индекс РТС потерял 0,4% и достиг 1051,53 пункта на фоне роста доллара до 81,47 руб./$1 (+1,41 рубля) и подешевевшей августовской нефти Brent до $75,62 за баррель (-2%).

Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста на фоне корпоративных новостей и улучшения внешней фондовой конъюнктуры после известий о достижении в США окончательного соглашения по потолку госдолга страны. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2730 пунктов во главе с расписками TCS Group (+6,9%) и бумагами "ЛУКОЙЛа" (+4,9%).

Акции ВТБ (+0,3%) нейтрально отреагировали на новости, что наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с отсутствием у банка чистой прибыли по результатам прошлого года. ВТБ по итогам 2022 года получил рекордные убытки - 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей по МСФО.

Акционеры "ММК" (+3%) на годовом собрании 26 мая одобрили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила компания. Совет директоров "НЛМК" (+1,4%) рекомендовал акционерам на годовом собрании 30 июня не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года и не распределять прибыль. Подешевели в понедельник после отсечки дивидендов за 2022 год акции "Интер РАО" (-3,6%, до 4,1815 рубля; дивиденды - 0,2837 рубля на акцию).

Подскочили акции ГК "Самолет" (+11,4%) на фоне известий, что совет директоров поручил менеджменту до конца 2023 года провести обратный выкуп акций на рынке на сумму до 10 млрд руб.

ПАО "Россети Северо-Запад" (+5,1%) в январе-марте 2023 года получило 1,366 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Совет директоров "Детского мира" (+3,2%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.

Совет директоров ПАО "Завод им. Лихачева" (-13,9%) рекомендовал собранию акционеров прибыль за 2022 год в размере 3,451 млрд рублей оставить нераспределенной, дивиденды по акциям не выплачивать.

Во вторник рынок акций РФ снизился из-за упавшей нефти (Brent откатилась ниже $74 за баррель) и возросших геополитических рисков после прошедших утром в Москве и Подмосковье атак беспилотников. Индекс МосБиржи откатился ниже 2700 пунктов после обновления днем максимума с начала апреля 2022 года в районе 2750 пунктов; лидерами снижения выступили акции финансовых компаний и "Аэрофлота" (-2,9%).

Президент РФ Владимир Путин в связи с атакой беспилотников заявил, что Киев провоцирует российскую сторону на ответные действия зеркального характера, в Кремле подумают, как на это реагировать.

Совет директоров "Роснефти" (-0,8%) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 17,97 руб. на акцию (доходность 4,1% годовых).

Акции "Магнита" (+0,3%) подросли на новостях, что индексный комитет Мосбиржи рекомендовал сохранить акции ритейлера в составе базы расчета основных индексов МосБиржи и РТС. Акции "Магнита" при этом внесены в лист ожидания на исключение из индексов и будут находиться в нем до следующего пересмотра баз расчета индикаторов в сентябре.

Выросли акции "Детского мира" (+3,4%, до 70,5 рубля) в связи с завершением реорганизации планирует провести выкуп акций у акционеров по 71,5 руб. за бумагу. Совет директоров ПАО "ТГК-1" (-5,2%) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды за 2022 год и чистую прибыль в размере 7,13 млрд рублей не распределять.

Нефть упала ниже $74 за баррель на фоне сообщений западных СМИ о том, что страны Ближнего Востока, входящие в ОПЕК+, а также Россия, вопреки условиям сделки не сокращают добычу, а наращивают.

В среду рынок акций РФ возобновил рост на дивидендных ожиданиях, несмотря на возросшие геополитические риски и негативные сигналы с внешних площадок, где настроения ухудшились из-за слабой статистики из Японии, Китая и США. Индекс МосБиржи поднялся в район 2720 пунктов во главе с бумагами "Роснефти" (+2,6%), подогретых сильным квартальным отчетом по МСФО; аутсайдерами выступили бумаги "АЛРОСА" (-2,2%) из-за планов компании не выплачивать дивиденды за 2022 год.

В мае индексы РТС и МосБиржи выросли на 2,1-3,1%, доллар подорожал на 0,85 рубля.

Чистая прибыль "Роснефти" в I квартале по МСФО выросла на 45,5% относительно IV квартала и составила 323 млрд руб. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 236 млрд руб.

Гендиректор "КАМАЗА" (+7,7%) Сергей Когогин сообщил журналистам, что компания, скорее всего, выплатит дивиденды за 2022 год. Упали после отсечки на бирже дивидендов за 2022 год акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-16,5%, до 35,5 рубля; выплаты - 3,5959 рубля на акцию).

Нефть Brent локально падала до $71,5 за баррель, вечером цена отскочила выше $72 за баррель. Слабая статистика из Китая усилила опасения замедления экономического роста в Китае, главном мировом импортере нефти.

В четверг, на первых летних торгах, рынок акций смог подрасти по индексам на фоне улучшения внешней конъюнктуры на новостях из США по потолку госдолга, а также благодаря отскоку нефти вверх (Brent поднялась к $75 за баррель) после падения ранее. К позитивным факторам также можно отнести сохраняющиеся дивидендные ожидания и сообщение агентства Bloomberg о возможных смягчениях антироссийских санкций в рамках 11-го пакета ЕС. Индекс МосБиржи превысил 2720 пунктов, лидерами роста выступили акции "Магнита" (+3,6%) и нефтяных компаний.

Ритейлер "Магнит" с 30 июня изменит структуру управления компании с помощью введения двух новых должностей - управляющего и исполнительного директоров, сообщила компания.

Выросли акции ТМК (+9%) на фоне сообщения "Газпрома" о рекордном объеме поставок газа в Китай по "Силе Сибири", что может увеличить спрос на продукцию трубопрокатчиков при условии расширения инфраструктуры для перекачки сырья.

Упали после отсечки годовых дивидендов на Мосбирже акции "Красноярскэнергосбыта" (-6,5% и -5,9% "префы", до 13,18 рубля; выплаты - 1,13 рубля на акцию каждого типа). Совет директоров девелопера "ПИК" (-2,8%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Чистая прибыль "ПИКа" за 2022 год по РСБУ составила 49,9 млрд рублей.

В пятницу рынок акций РФ просел по индексам из-за дивидендного "гэпа" "ЛУКОЙЛа" (-5,2%), который оказался меньше размера выплат (финальные дивиденды НК за 2022 год - 438 рублей на акцию). Индекс МосБиржи утром падал ниже 2685 пунктов, но затем смог отскочить к 2720 пунктам, при этом цены большинства blue chips завершили день ростом.

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" (+4,1%) в мае 2023 года вырос на 20,5% в годовом выражении, до 94,2 трлн рублей; по сравнению с апрелем 2023 года объем торгов увеличился на 4,4%.

Совет директоров "Русгидро" (+3,7%) рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 0,05025 руб. на акцию. Дивидендная доходность составит 5,7% годовых.

Выручка "Ростелекома" (+2,6%) в 2022 году составила около 650 млрд рублей, сообщил президент компании Михаил Осеевский на заседании координационного совета РСПП. По итогам 2021 года выручка компании по МСФО составила 580,1 млрд рублей.

В США Палата представителей и Сенат Конгресса одобрили бюджетный законопроект, приостанавливающий действие потолка госдолга. После этого его сможет подписать президент США Джо Байден.

Нефть Brent превысила $75 за баррель в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 4 июня, который будет обсуждать объемы текущих сокращений нефтедобычи.

В период со 29 мая по 2 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Московской биржи лучше рынка выглядели бумаги "Совкомфлота" (+38%), "МРСК Урала" (+20%), "Трубной металлургической компании" (+19%); хуже рынка оказались акции "Мечела" (-10% и -13% "префы"), ПАО "ФСК - Россети" (-8%), "Интер РАО" (-6%).

Динамику рынка акций РФ в первой декаде июня по-прежнему будут определять геополитические, корпоративные и санкционные новости; инвесторы будут отыгрывать итоги заседания ОПЕК+ и решение ЕС по 11-ому пакету антироссийских санкций. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2680-2780 пунктов, для индекса РТС - 1000-1100 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".