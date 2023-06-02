Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 2 июня. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне позитивных новостей о повышении потолка госдолга США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

Минфин РФ в соответствии с указом президента России перечислил в начале недели в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 5,7 млрд рублей (эквивалент $71,3 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2026 году и 2,3 млрд рублей (эквивалент 26,5 млн евро) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ с погашением в 2036 году. НРД средства получил, таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме, сообщило ведомство. Президентским указом от 22 июня 2022 года был утвержден новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга. По новой схеме все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ осуществляются в рублях.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали во вторник умеренный рост, отыгрывая новости о достижении принципиального соглашения о повышении потолка госдолга США (данный фактор не мог быть отыгран в понедельник из-за праздничного дня в США).

На выходных президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявили о достижении принципиального соглашения об увеличении лимита на госзаимствования до конца 2024 года. "Мы достигли двустороннего соглашения. И сейчас мы готовы направить его на рассмотрение в Конгресс", - заявил Байден. Американский президент отметил, что достигнутое соглашение предотвращает "наихудший из возможных кризисов". "Снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта", - сказал Байден, призвав обе партии в Конгрессе объединиться для скорейшего принятия соглашения.

Отечественные долговые бумаги практически никак не отреагировали на новости об атаке беспилотников в Московском регионе. В министерстве обороны России заявили, что российские военные перехватили восемь беспилотников, которыми Киев планировал атаковать объекты в Москве. "Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены", - говорится в сообщении Минобороны РФ. "Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье", - сообщило Минобороны.

Котировки российских еврооблигаций в середине недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на продолжившийся рост цен американских казначейских обязательств в ожидании голосования в Конгрессе по законопроекту относительно повышения потолка госдолга США.

Вместе с тем слабые статданные из Китая, опубликованные в среду, усилили опасения трейдеров в отношении состояния экономики страны и последствий спада активности для мировой экономики. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 1 июня оказалась под небольшим давлением продавцов, что в итоге и привело к некоторому снижению цен большинства выпусков отечественных евробондов. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали в четверг умеренный рост третий день подряд, отыгрывая как сообщения о повышении потолка госдолга США, так и новую порцию макроэкономической статистики. Палата представителей американского Конгресса большинством голосов одобрила бюджетный законопроект, приостанавливающий действие потолка госдолга. Теперь необходимо, чтобы законопроект получил одобрение Сената, после чего его сможет подписать президент США Байден.

Кроме того, трейдеры находились в ожидании публикации майских данных о безработице в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы по ставке на июньском заседании. При этом отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал сохранение высоких темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в мае. Количество рабочих мест повысилось на 278 тыс. после подъема на 291 тыс. в апреле. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали менее существенного роста - на 180 тыс.

В последний день недели ситуация в секторе отечественных евробондов стабилизировалась и колебания котировок проходили уже в рамках бокового диапазона. А вот рынок базовых активов (US Treasuries) после уверенного роста в течение большей части недели в пятницу оказался под умеренным давлением продавцов на фоне публикации в США довольно сильных данных о занятости в мае.

По данным министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось на 339 тыс. Данный прирост является максимальным за последние четыре месяца. При этом повышение показателя продолжается уже 29 месяцев подряд. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель вырос на 294 тыс., а не на 253 тыс., как было объявлено ранее. Данные за март также были пересчитаны с повышением, в результате чего число рабочих мест за эти два месяца оказалось на 93 тыс. выше первоначально заявленного. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения количества рабочих мест в прошлом месяце на 195 тыс. Респонденты Trading Economics и MarketWatch прогнозировали рост на 190 тыс.

При этом безработица в США в мае выросла до 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущий месяц, по данным Минтруда (большинство аналитиков ожидали ее повышения до 3,5%).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,1% - до 64,23% от номинала (их доходность не изменилась и составила 9,78% годовых); самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 0,04%, подорожав до 43,37% от номинала (его доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 12,91% годовых). При этом бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 68,94% от номинала (доходность выросла за пять дней на 1 базисный пункт и составила 8,85% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 16 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 0,31% - до 45,49% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 34,32% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году увеличились на 0,4% и составили 46,21% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 26,71% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за пять дней на 0,52%, до 42,3% от номинала (их доходность выросла на 20 базисных пунктов и составила 22,18% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 0,7%, до 88,29% от номинала (его доходность выросла на 3 базисных пункта - до 47,77% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за неделю на 0,04%, составив 65,91% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.