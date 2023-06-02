"Газпромбанк Инвестиции" закрывает торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1335 руб. за штуку", открытую 10 мая, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии.

"Мы ждали, что компания закроет дивидендный гэп так же быстро, как делала это ранее. На этот раз "НОВАТЭК" закрыл его за 23 дня, идея сработала и дала доходность 9%", - отмечают аналитики.

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