Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро перед выходными днями

Москва. 2 июня. Доллар США и евро умеренно укрепляются на Московской бирже в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине перед выходными днями и в условиях низкой активности рынка.

Курс доллара США составил 81,03 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,19 руб./EUR1, подорожав на 35,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 30,8 копейки - до 83,8 рубля. Курс китайского юаня вырос на 9,1 копейки - до 11,44 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов перед выходными днями. Кроме того, участники рынка постепенно снижают активность перед заседанием Банка России в следующую пятницу, 9 июня, игнорируя при этом небольшое улучшение ситуации на рынке нефти.

В этом году ВВП РФ может вырасти на 0,8%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 26-30 мая). По сравнению с опросом в апреле прогноз по динамике ВВП значительно улучшился: в апреле экономисты прогнозировали снижение экономики в 2023 году на 0,1%.

Аналитики также немного понизили прогноз по инфляции на 2023 год, теперь эксперты ждут ее на уровне 5,5%, тогда как в апреле прогнозировали на уровне 5,9%.

Результаты опроса являются медианой прогнозов 25 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Таким образом, ожидания аналитиков по динамике ВВП РФ на 2023 год приблизились к официальному прогнозу Минэкономразвития (рост на 1,2% в 2023 году) и попали в интервальный прогноз ЦБ (рост в интервале 0,5-2,0%).

Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2023 год попадает ровно в середину интервального прогноза ЦБ (4,5-6,5%) и чуть выше прогноза Минэкономразвития (5,3%). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к уровню вблизи 4% в 2024 году и далее будет оставаться на цели.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных ЦБ, по росту ВВП РФ в 2024 году практически не изменился - 1,4% (1,5% по опросу месяц назад), в 2025 году остался прежним - 1,5% (1,5%).

Аналитики не изменили ожидания по траектории ключевой ставки на всем прогнозном горизонте (7,5% годовых, 7,0% годовых и 6,0% годовых в среднем в 2023-2025 годах соответственно). Медианная оценка нейтральной ключевой ставки также не изменилась - 6,0% годовых.

Аналитики по-прежнему ожидают плавного ослабления рубля. Прогноз аналитиков на 2023 год - 76,9 рубля за доллар (в среднем за год), на 2024 год - 77,9 рубля за доллар, на 2025 год - 79,5 рубля за доллар.

Согласно ожиданиям, в 2023 году нефть марки Urals будет стоить $56 за баррель в среднем за год ($60 в апрельском опросе), в 2024 году цена вырастет до $60 за баррель ($64) и останется на уровне $60 в 2025 году ($62).

"Российская валюта сегодня чуть снижается по отношению к доллару США. Продолжает торговаться в диапазоне 79,5 - 81,5. Между тем, рубль пока не подает сигналов в пользу выхода из узких диапазонов торгов. На следующей неделе состоится заседание ЦБ, на котором будет приниматься решение по ключевой процентной ставке. Ставку, вероятно, сохранят на текущем уровне - 7,5%, поэтому решение значительно не повлияет на динамику рубля", - полагает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

"Рубль в четверг смог укрепиться в рамках коррекции. Такой динамике способствовало заметное ослабление доллара на глобальном рынке. Сегодня рубль немного дешевеет, а неделю курс пары "доллар-рубль", вероятно, закончит вблизи 80,5-81 руб./$1. В целом же у рубля сохраняется потенциал к постепенному укреплению в дальнейшей перспективе", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть ускорили рост днем в пятницу на фоне позитивных новостей о ситуации с госдолгом США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $75,43 за баррель, что на 1,6% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,68%, до $71,29 за баррель.

Американский Сенат в ночь с четверга на пятницу одобрил бюджетный законопроект, приостанавливающий действие лимита госдолга США до начала 2025 года, положив таким образом конец политическому противостоянию, которое угрожало стране дефолтом.

Теперь законопроект поступит президенту Джо Байдену, который уже заявил, что намерен подписать его как можно быстрее.

Кроме того, поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США. Индекс DXY, показывающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, понижается в ходе торгов на 0,1%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

Доллар дешевеет после заявлений президента Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера, имеющего в этом году право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), о необходимости паузы в повышении процентных ставок.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного понизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК подросли относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,66% годовых. Ставки на срок 1 и 3 месяца поднялись на 2 б.п. - до 7,87% и 8,33% годовых, ставка на срок 6 месяцев подросла на 4 б.п. - до 8,51% годовых.