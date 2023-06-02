Инвесторам стоит присмотреться к акциям Positive Technologies - "Ингосстрах-Инвестиции"

Инвесторам стоит присмотреться к акциям Positive Technologies, говорится в комментарии управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции".

Российский рынок кибербезопасности последние годы демонстрировал двузначный рост на фоне геополитической составляющей, а также трендов, аналогичных общемировым, рост рынка в 2021 году составил 15%, напоминают аналитики. По их мнению, как продажа софта, так и оказание услуг в сфере кибербезопасности остается высокомаржинальным бизнесом на российском ИТ рынке относительно других сегментов, где волатильность спроса существенней зависит от курсов валют и деловой активности среди крупного бизнеса. Вследствие ухода международных компаний, Positive планирует увеличить свою долю рынка с 9% до 30%.

"Компания присутствует практически во всех сегментах рынка кибербезопасности, кроме средств защиты пользователей и рабочих станций, которые являются более зрелыми сегментами и не создают таких значимых перспектив роста, - отмечается в комментарии. - В 2024 году группа планирует запуск Firewall нового поколения, что может дополнительно упрочить позиции компании на российском рынке".

По оценке экспертов, компания представила достаточно сильные предварительные результаты за 2022 год. На их взгляд, компания продолжит показывать достаточно сильные результаты по темпам роста рынка в ближайшие годы.

"Среди рисков для бизнеса компании можно выделить рост стоимости оборудования и услуг ЦОДов, возвращение на рынок иностранных вендоров и снижение бюджетов на IT", - отмечают стратеги "Ингосстрах-Инвестиции".

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