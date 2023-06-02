Наиболее вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% годовых 9 июня - "Финам"

Наиболее вероятно сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых на заседании 9 июня, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"К новому заседанию мы подходим со следующей ситуацией: инфляция постепенно ускоряется, в том числе за счет устойчивых компонент, хотя пока текущие сезонно-сглаженные темпы роста цен в пересчете на год близки к целевым 4%, а для базовой инфляции - заметно ниже 4%, что не требует немедленного повышения ставки. Восстановление внутреннего спроса продолжается со стороны госрасходов, инвестиций и потребления", - пишет эксперт.

Аналитик полагает, что базовым сценарием остается сохранение ключевой ставки на ближайшем заседании с сохранением или даже усилением жесткого сигнала. Текущая динамика инфляции, по мнению Беленькой, пока не дает оснований для повышения ставки, но с учетом длительного временного лага влияния ДКП на экономику, ЦБ будет принимать решение, оценивая прежде всего риски, для достижения цели по инфляции 4% в 2024 году.

"Тем не менее, на наш взгляд, есть небольшая вероятность, что ЦБ примет решение о повышении ключевой ставки уже на заседании 9 июня. В этом случае, на наш взгляд, возможен выбор между шагом 25 и 50 б.п., но с учетом сдержанной динамики инфляции более вероятным представляется первый вариант", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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