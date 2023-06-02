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Главная / Мнения аналитиков / SberCIB рекомендует продавать акции ФосАгро
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02 июня 2023 года 14:53
SberCIB рекомендует продавать акции ФосАгро
SberCIB Investment Research рекомендует продавать акции "ФосАгро" на фоне сильного падения цен на удобрения, сообщается в комментарии аналитика Георгия Иванина. "Котировки "ФосАгро", крупнейшего производителя фосфорных и комплексных удобрений в России, имеют потенциал снижения относительно текущего уровня. В этом году ожидаем ухудшения финансовых показателей компании на фоне продолжающего падения мировых цен на минеральные удобрения, которое лишь отчасти компенсировано ослаблением рубля к доллару", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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