SberCIB рекомендует продавать акции ФосАгро

SberCIB Investment Research рекомендует продавать акции "ФосАгро" на фоне сильного падения цен на удобрения, сообщается в комментарии аналитика Георгия Иванина.

"Котировки "ФосАгро", крупнейшего производителя фосфорных и комплексных удобрений в России, имеют потенциал снижения относительно текущего уровня. В этом году ожидаем ухудшения финансовых показателей компании на фоне продолжающего падения мировых цен на минеральные удобрения, которое лишь отчасти компенсировано ослаблением рубля к доллару", - пишет эксперт.

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