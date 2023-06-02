Рынок акций РФ готов к продолжению роста на следующей неделе - "Велес Капитал"

Рынок акций РФ готов к продолжению роста на следующей неделе при отсутствии негативных геополитических и экономических сюрпризов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индекс Мосбиржи может стремиться в район 2800 пунктов благодаря сохранению дивидендных ожиданий по таким эмитентам, как "МТС", "Совкомфлот", "Башнефть", "ЛСР", "Татнефть", "Сургутнефтегаз", "Полюс", "Роснефть", "Система", "Газпром нефть" и "ФосАгро", - отмечает эксперт. - Индекс РТС при относительно стабильном рубле может вернуться в район 1080 пунктов и выше. Совет директоров "РусАла" обсудит дивиденды за 2022 год, а акционеры "Полюса" соберутся для одобрения уже рекомендованных выплат в размере 436,79 руб на бумагу. Сбербанк в то же время опубликует сокращенные результаты за 5 месяцев 2023 года по РПБУ, которые в случае высоких цифр могут усилить дивидендные ожидания по эмитенту. Минфин РФ в понедельник опубликует отчет по нефтегазовым доходам в мае и укажет сумму валютных интервенций по бюджетному правилу, а Росстат в пятницу - данные по потребительской инфляции за май. Страны ЕС могут вернуться к обсуждению 11-го пакета антироссийских санкций, что представляет собой понижательный риск для рынка".

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