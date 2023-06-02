.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% в июне 2023г - Росбанк
.
ГЛАВНОЕ
В апреле промпроизводство в РФ выросло на 5,2%
Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 5,2%, после 1,2% в марте, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,1%. В январе-апреле промпроизводство увеличилось на 0,6%
 
Решетников: российская модель управления экономикой все больше учитывает китайский опыт
Российская модель управления экономикой в последние годы все больше учитывает китайский опыт, сообщил "Ведомостям" глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе визита премьера Михаила Мишустина в Китай. Он назвал два характерных для системы КНР...
 
Сбербанк начинает массовое внедрение оплаты по биометрии в магазинах
Сбербанк начинает тиражирование терминальной сети, которая позволит использовать биометрию. Об этом рассказал управляющий директор дивизиона "Эквайринг" кредитной организации Сергей Шубочкин. Речь идет о появлении новых аппаратов с камерами, пишут...
 
В РФ могут ограничить параллельный импорт вычислительной техники более 20 брендов
Минпромторг обсуждает с рядом отечественных производителей возможность ограничить параллельный импорт вычислительной техники, пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. В частности, консорциум АНО "Вычислительная техника" (АНО ВТ;...
 
02 июня 2023 года 14:05

Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% в июне 2023г - Росбанк

Аналитики Росбанка сохраняют прогноз неизменности ключевой ставки на уровне 7,5% годовых и повторения жесткой риторики по итогам заседания Банка России в июне 2023 года, сообщается в обзоре.

Эксперты указывают на следующие моменты:

- Инфляционная динамика не вышла за пределы целевых уровней вопреки продолжающейся перестройке цен в сфере услуг (особенно в области туризма) относительно цен продуктов питания и непродовольственных товаров. Данные по недельным приростам ИПЦ за май не подпортили общую картину, хотя более подробно можно будет судить уже после заседания регулятора, так как месячная статистика будет опубликована вечером 9 июня. Тем не менее траектория инфляции указывает на высокие шансы завершить год в интервале 4,5-5,5% г/г, что в перспективе может стать поводом для смягчения риторики.

- Соотношение спроса и предложения в экономике остается сбалансированным, несмотря на постулируемые признаки интенсивного роста потребления. "Не можем согласиться с последним утверждением. Исходя из апрельских данных, показатели динамики потребления м/м с коррекцией на сезонность указывают на некоторое охлаждение спроса в сегментах продовольствия и сферы услуг при сохранении спроса на непродовольственные товары (предполагаем, там все еще реализуется отложенный спрос). Подобные наблюдения не требуют ужесточения процентной политики "здесь и сейчас", но ничего не говорят относительно риторики - наблюдение можно вести в рамках "ястребиной" установки", - пишут аналитики в обзоре.

- Устойчивые темпы роста кредитования и навес краткосрочных сбережений в апреле могут остаться аргументом в пользу сохранения жесткой риторики как минимум в июне. Причины могут быть связаны как с временными факторам роста (ужесточение нормативов с мая текущего года), так и с системными изменениями (рост спроса на кредит), поэтому накопление данных на горизонте одного-двух дополнительных месяцев будет крайне желательным.

- Внешние условия не претерпели значимых изменений вопреки турбулентности на фоне обсуждения потолка госдолга, жесткости процентной политики в США и Европе, а также разочарования касательно темпов восстановления экономики Китая в 1П23. "В теории дополнительные риски для мировой экономики могут усилить вес стрессового сценария в модели прогнозирования регулятора, потребовав ужесточения процентной политики. Однако соотношение сырьевых доходов и импортных трат не привело к дальнейшему ухудшению показателей текущего счета, а также деструктивному влиянию на валютный рынок. Соответственно и переход к политике ужесточения в моменте не требуется", - отмечают в банке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 июня 2023 года 14:31
Рынок акций РФ готов к продолжению роста на следующей неделе - "Велес Капитал"
Рынок акций РФ готов к продолжению роста на следующей неделе при отсутствии негативных геополитических и экономических сюрпризов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индекс Мосбиржи может стремиться в район 2800 пунктов благодаря сохранению дивидендных...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 13:43
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CGN Power
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CGN Power на Гонконгской бирже с прогнозной стоимостью 2,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Позитивная динамика акций эмитента...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 13:24
Покупки золота центробанками могут обновить рекорд 2022г - Freedom Finance Global
Объем покупок золота мировыми центробанками в текущем году может обновить рекорд 2022 года (1136 тонн), считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в ближайшие двенадцать месяцев 24% мировых центробанков планируют увеличить закупки...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 13:03
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Southern
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Southern Co. с прогнозной стоимостью на уровне $75 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Электроэнергетическая компания присутствует на рынках с регулируемыми тарифами и в штатах с благоприятными демографическими...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 12:37
"Финам" повысил рейтинг акций AgriBank класса H до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне 3,4 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 12:14
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции General Motors с прогнозной ценой $41
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции General Motors с прогнозной стоимостью на уровне $41 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Пигарева. "Полагаем, что цена акций эмитента способна вернуться к верхней границе ценового коридора $30-42, который формировался с третьего...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 11:53
Причин для покупки акций ВТБ в настоящее время нет - "Солид Брокер"
Причин для вложений в акции ВТБ в настоящее время нет, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер". "ВТБ определился с ценой размещения акций в рамках второй в текущем году допэмиссии - 0,018225 руб. за одну ценную бумагу. Банк размещает 9,3 трлн дополнительных акций по открытой...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 11:37
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку в июле 2023г - Альфа-банк
Вероятно ужесточение риторики Банка России на заседании 9 июня и повышение ключевой ставки по итогам заседания 21 июля 2023 года, считают аналитики Альфа-банка. "Опубликованные в четверг макроданные за апрель превзошли ожидания. Российский ВВП вырос на 3,3% г/г в апреле благодаря росту...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 11:37
Рынок акций РФ утром просел ниже 2700п по индексу МосБиржи после отсечки ЛУКОЙЛа и упавшего ВТБ
Москва. 2 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу снизился в рамках фиксации прибыли игроками, несмотря на позитивные сигналы с внешних площадок, индекс МосБиржи просел ниже рубежа 2700 пунктов из-за дивидендного "гэпа" "ЛУКОЙЛа" и упавших бумаг ВТБ на новостях о низкой цене размещения допэмиссии.    читать дальше
.
02 июня 2023 года 11:15
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Hewlett Packard
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций поставщика корпоративных IT-систем компании Hewlett Packard Enterprise, сообщается в обзоре аналитиков. "Ситуация на рынке корпоративных систем все более сложная и неоднозначная, и неясно, когда можно ожидать...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 10:55
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Dick''s Sporting Goods
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американской сети магазинов спортивных товаров Dick''s Sporting Goods с с прогнозной стоимостью на уровне $170 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Негатив отчетности эмитента за 1К24 финансового года в том, что...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 10:38
Рубль, вероятно, завершит торги пятницы около 80,5-81 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
рс пары доллар/рубль завершит торговую неделю, вероятно, около уровней 80,5-81 руб./$1, но в целом у национальной валюты сохраняется потенциал к постепенному укреплению в дальнейшей перспективе, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение содержит мнение...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 10:24
Акции Совкомфлота и ДВМП интересны для долгосрочных вложений - ПСБ
"Совкомфлота" и "ДВМП" - интересны для долгосрочных инвестиций, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Вновь активно росли в четверг акции транспортного сектора - сегмент, связанный с морскими перевозками, продолжает пользоваться спросом у инвесторов. И вполне заслуженно: переориентация товарных...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 10:10
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - отчет по рынку труда США за май; - совещание глав МИД БРИКС; - ГОСА "Московской биржи" по дивидендам за 2022 год; - публикация объемов торгов Московской биржи за май...    читать дальше
.
02 июня 2023 года 09:58
Котировки нефти могут подняться в диапазон $90-100/барр. летом 2023г - "Мои Инвестиции"
Котировки нефти марки Brent могут подняться в диапазон $90-100 за баррель текущим летом, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Цена нефти резко выросла вопреки данным, которые показали рост запасов нефти в США. Считаем, что текущие цены на нефть не отражают фундаментальной ситуации...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.