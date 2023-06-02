"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CGN Power на Гонконгской бирже с прогнозной стоимостью 2,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Позитивная динамика акций эмитента обусловлена восстановлением китайской экономики и устранением технических проблем на первом реакторе АЭС Taishan, который был отключен от сети для ремонта с июля 2021 года. Мы рассчитываем на уверенный рост полезного отпуска в 2023 году, особенно с учетом новой мощности от третьего энергоблока АЭС Fangchenggang со второго полугодия. В кейсе CGN Power нам нравятся инвестиционные планы строительства семи энергоблоков мощностью более 8 ГВт при полной поддержке Пекина, который рассчитывает с помощью АЭС ускорить декарбонизацию китайской экономики", - указывает руководитель отдела анализа акций Наталия Малых.

CGN Power - электроэнергетическая компания, управляющая группой атомных электростанций Китая. Холдинг преимущественно занимается строительством и эксплуатацией АЭС, оптовым сбытом электроэнергии сетевым компаниям и НИОКР в области атомной энергетики.

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