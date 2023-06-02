"Финам" повысил рейтинг акций AgriBank класса H до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне 3,4 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 14,9%.

"На фоне довольно медленного восстановления экономики КНР после снятия ковидных ограничений динамика основных финпоказателей AgriBank в текущем году пока не впечатляет. В то же время мы ожидаем, что в ближайшие месяцы власти Поднебесной усилят меры фискального и монетарного стимулирования экономики, и прогнозы, согласно которым темпы роста ВВП страны в 2023 году ускорятся более чем до 5%, остаются актуальными. В связи с этим мы рассчитываем на улучшение результатов эмитента во II полугодии и далее в 2024 году. Акции банка заметно подешевели в последние недели и, по нашему мнению, выглядят интересно для покупки", - указывает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

Agricultural Bank of China является одним из крупнейших банков Китая и мира по величине активов. На AgriBank приходится около 9% активов банковского сектора КНР, его розничная сеть состоит из 22,8 тыс. отделений на территории страны, в которых работают 452 тыс. сотрудников. Клиентами банка являются 862 млн физических лиц и 9,4 млн юридических лиц.

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