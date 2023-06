Hang Seng прибавляет 3,7%

Фондовые индексы США завершили торги в четверг уверенным ростом. Фондовые рынки стран АТР поднимаются в пятницу. Цены на нефть продолжают расти на торгах в пятницу.

Американский рынок акций завершил торги в четверг в плюсе на фоне неоднородных статданных по экономике страны.

В центре внимания рынка остается ситуация вокруг лимита госдолга США. В среду Палата представителей американского Конгресса большинством голосов одобрила бюджетный законопроект, приостанавливающий действие потолка госдолга. Теперь необходимо, чтобы законопроект получил одобрение Сената, после чего его сможет подписать президент США Джо Байден.

Трейдеры также ждут публикации майских данных о безработице в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке на июньском заседании. Минтруда США обнародует этот отчет в пятницу.

Данные отраслевой организации ADP, опубликованные в четверг, показали сохранение высоких темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в мае. Количество рабочих мест повысилось на 278 тыс. после подъема на 291 тыс. в апреле. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали менее существенного роста - на 180 тыс.

Темпы увеличения зарплат, по данным ADP, замедлились в мае до 6,5% в годовом выражении с 6,7% в апреле.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 2 тыс. - до 232 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США, также обнародованном в четверг.

Кроме того, ведомство опубликовало окончательные данные о динамике производительности труда и стоимости рабочей силы в США за первый квартал. Темпы снижения производительности труда в январе-марте были пересмотрены до 2,1% с предварительно объявленных 2,7%, темпы роста стоимости рабочей силы - до 4,2% с 6,3%.

Тем временем отчет Института управления поставками (ISM) указал на продолжающийся спад активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в мае снизился до 46,9 пункта с 47,1 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже семь месяцев подряд.

"Экономические статданные вполне конструктивные, но их нельзя назвать сильными, и это идеальный сценарий для фондового рынка", - отмечает аналитик B. Riley Wealth Арт Хоган, слова которого приводит Market Watch.

Опубликованные данные достаточно сильные, чтобы развеять опасения инвесторов в отношении рецессии в экономике, но они недостаточно сильные, чтобы требовать дальнейшего ужесточения политики ФРС с целью сдерживания активности, говорит эксперт.

Акции Nordstrom Inc. (SPB: JWN) подорожали на 4,7% по итогам торгов в четверг. Владелец сети магазинов одежды завершил первый квартал 2023 финансового года с чистым убытком, однако его скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Бумаги Macy''s Inc. (SPB: M) выросли в цене на 1,2%, несмотря на то, что оператор сети универмагов зафиксировал 46%-ное снижение чистой прибыли в первом финансовом квартале и резко ухудшил прогнозы на весь год, отметив сокращение потребительского спроса.

Котировки акций крупных технологических компаний уверенно выросли, поддержав индекс Nasdaq Composite. Стоимость бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) поднялась на 1,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,3%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,8%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,7%.

Стоимость акций Dollar General (SPB: DG) рухнула на 19,5%. Чистая прибыль и выручка оператора сети дисконтных магазинов в первом финквартале оказались хуже ожиданий рынка.

Бумаги Lucid Group Inc. подешевели на 16%. Американский производитель электромобилей заявил о намерении привлечь капитал на сумму порядка $3 млрд, в том числе за счет частного размещения акций в пользу своего крупнейшего акционера - саудовского госинвестфонда Public Investment Fund (PIF).

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг вырос на 153,3 пункта (0,47%) и составил 33061,57 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 41,19 пункта (0,99%) - до 4221,02 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 165,7 пункта (1,28%) и составил 13100,98 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно поднимаются в пятницу, гонконгский Hang Seng прибавляет 3,7% благодаря повышению котировок акций IT-компаний.

Поддержку азиатским рынкам оказывают растущие ожидания приостановки цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Кроме того, одобрение американским Сенатом бюджетного законопроекта, приостанавливающего действие лимита госдолга, сняло проблему, служившую источником неопределенности на рынках в последнее время, что улучшило настрой трейдеров.

Котировки акций Alibaba Group Holding (SPB: BABA), Meituan (SPB: 3690), JD.com Inc. (SPB: JD) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) прибавляют соответственно 5,9%, 6%, 5,5% и 6% в ходе торгов в Гонконге в пятницу.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,8%.

Трейдеры надеются на новые меры поддержки экономики от китайских властей после выхода на этой неделе статданных, показавших, что экономика КНР по-прежнему испытывает трудности, отмечает Trading Economics.

Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.

Котировки акций технологических компаний в Китае изменяются разнонаправленно. Так, бумаги Kunlun Tech подорожали на 1,5%, iFLYTEK - на 0,4%, 360 Security Technology - подешевели на 0,7%.

Стоимость акций производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology выросла на 2%, телекоммуникационной компании BlueFocus Intelligent - снизилась на 0,8%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 1,1% в ходе торгов.

Заметный подъем в Токио демонстрируют акции Toyota Motor (+3,1%), Rakuten Group (+1,9%), Nintendo (+1,6%), Daikin Industries (+3,1%) и Sony Group (+0,9%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,5%.

Акции BHP Group выросли в цене на 2,8%, Fortescue Metals - на 1,7%, Rio Tinto - на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 1%.

Экономика Южной Кореи в первом квартале 2023 года выросла на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в отчете Банка Кореи. Инфляция в стране в мае замедлилась до минимальных с октября 2021 года 3,3% в годовом выражении по сравнению с 3,7% в апреле.

Цены на нефть растут утром в пятницу в преддверии заседания ОПЕК+ на выходных.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составляет $74,62 баррель, что на $0,34 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг контракт подорожал на $1,68 (2,3%), до $74,28 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,3 (0,43%), до $70,4 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов выросла на $2,01 (3%), до $70,1 за баррель.

Министерская встреча стран ОПЕК+ состоится в Вене 4 июня и, по мнению управляющего партнера Tyche Capital Advisors Тарика Захира, может повлиять на рынок в случае принятия решения о дальнейшем сокращении добычи. Эксперт заявил сетевому изданию MarketWatch, что не исключает возможности дополнительного снижения добычи и отметил ожидаемо высокие котировки на рынке, несмотря на данные о запасах в США.

Накануне американское министерство энергетики сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей - до 459,66 млн баррелей.

Товарные резервы бензина снизились на 207 тыс. баррелей и составили 216,07 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 985 тыс. баррелей, до 106,66 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения резервов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.