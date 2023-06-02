Рынок акций РФ утром просел ниже 2700п по индексу МосБиржи после отсечки ЛУКОЙЛа и упавшего ВТБ

Москва. 2 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу снизился в рамках фиксации прибыли игроками, несмотря на позитивные сигналы с внешних площадок, индекс МосБиржи просел ниже рубежа 2700 пунктов из-за дивидендного "гэпа" "ЛУКОЙЛа" и упавших бумаг ВТБ на новостях о низкой цене размещения допэмиссии.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2693,54 пункта (-1%), индекс РТС - 1048,67 пункта (-1,2%); цены большинства blue chips на Мосбирже снизились в пределах 3,3%.

Доллар подрос до 80,92 рубля (+0,16 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-5,2%, до 5358 рублей), ВТБ (-3,3%, до 0,02106 рубля), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,2%), OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Дивидендный "гэп" "ЛУКОЙЛа" в пятницу оказался меньше величины финальных дивидендов за 2022 год, которые составят 438 рублей на акцию. Ранее компания выплатила промежуточные дивиденды (за 9 месяцев) в размере 256 руб. на акцию.

Наблюдательный совет ВТБ установил цену размещения допэмиссии акций в размере 0,018225 рубля за одну акцию, говорится в сообщении банка.

ВТБ по открытой подписке планирует разместить 9,3 трлн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая. Объем выпуска по номиналу - 93 млрд рублей. Исходя из цены размещения, банк может привлечь в капитал почти 169,5 млрд рублей.

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ не оставляет попыток подрасти на фоне оптимизма на зарубежных площадках. В СМИ накануне появилась информация о возможном смягчении 11-го пакета санкций ЕС в отношении захода в европейские порты судов с подсанкционными товарами. В целом пятница отметится корпоративными новостями от Мосбиржи (ожидаются новости по дивидендам и объемам торгов за май), а также ключевыми данными по рынку труда США за май. Акции "ЛУКОЙЛа" умеренно упали после дивидендной отсечки.

Индекс МосБиржи остается немногим ниже сопротивления 2730 пунктов и выглядит готовым к развитию восходящего движения. Долларовый РТС уже проверяет на прочность сопротивление 1060 пунктов с перспективой повышения в район 1075-1090 пунктов, считает аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI стремятся в район краткосрочных сопротивлений $76 и $71,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне более слабого доллара, решения долгового вопроса США и коррекции вслед за достижением локальных минимумов ранее на неделе. На выходных состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, который, скорее всего, не изменит объемы текущих сокращений нефтедобычи, полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в верхней части диапазона 2650-2700 пунктов. Ключевое событие пятницы - дивидендная отсечка "ЛУКОЙЛа".

"Допускаем, что к окончанию торгов акции "ЛУКОЙЛа" частично компенсируют падение, однако индекс МосБиржи рискует остаться на тех же отметках, что и утром, в том случае, если бумаги Сбербанка и "Газпрома" вновь окажутся под давлением", - отмечает аналитик.

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" также полагают, что снижение акций "ЛУКОЙЛа" после отсечки дивидендов может составить 6,5-7%. Тем не менее, внешний фон с утра выглядит преимущественно позитивно, а главная интрига в том, как быстро закроется этот дивидендный "гэп" НК. На американском рынке высокая волатильность останется, так как через две недели должно состояться заседание ФРС по ставке, а консенсуса на рынке по решению регулятора пока нет.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что оптимистичный внешний фон может защитить российские акции от снижения. В США законопроект по госдолгу прошел голосование в Палате представителей и Сенате. Рынки Азии растут на фоне снятия американских проблем. Нефть дорожает за счет слабого доллара и небольших надежд на действия ОПЕК+.

"В целом внешняя ситуация складывается благоприятно для того, чтобы дивидендный разрыв в акциях "ЛУКОЙЛа" прошел незаметно для российского рынка. Рубль торгуется стабильно, символически укрепляясь против доллара США", - отмечает аналитик.

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-1,3% во главе с Nasdaq на фоне неоднородных статданных по экономике страны.

В центре внимания рынка остается ситуация вокруг лимита госдолга США. Палата представителей и Сенат Конгресса одобрили бюджетный законопроект, приостанавливающий действие потолка госдолга. После этого его сможет подписать президент США Джо Байден.

Трейдеры также ждут публикации майских данных о безработице в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке на июньском заседании. Минтруда США обнародует этот отчет в пятницу.

В Азии в пятницу также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng подскочил на на 4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,7-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Поддержку азиатским рынкам оказывают растущие ожидания приостановки цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Кроме того, одобрение американским Сенатом бюджетного законопроекта, приостанавливающего действие лимита госдолга, сняло проблему, служившую источником неопределенности на рынках в последнее время, что улучшило настрой трейдеров.

Трейдеры также надеются на новые меры поддержки экономики от китайских властей после выхода на этой неделе статданных, показавших, что экономика КНР по-прежнему испытывает трудности, отмечает Trading Economics.

Экономика Южной Кореи в I квартале 2023 года выросла на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в отчете Банка Кореи. Инфляция в стране в мае замедлилась до минимальных с октября 2021 года 3,3% в годовом выражении по сравнению с 3,7% в апреле.

Рост ВВП Южной Кореи относительно первого квартала прошлого года составил 0,9% - это самый слабый подъем с четвертого квартала 2020 года.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут в преддверии заседания ОПЕК+ на выходных.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $75,03 за баррель (+1% и +2,3% накануне), июльская цена WTI - $70,78 за баррель (+1% и +3% в четверг).

Министерская встреча стран ОПЕК+ состоится в Вене 4 июня, ряд экспертов не исключает принятия решения о дальнейшем сокращении добычи.

Накануне американское министерство энергетики сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,4-1,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+11,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,8%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+3,3%), EMC (MOEX: GEMC) (+3,3%), акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+3,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+3,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,9%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,4%).

Подешевели акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-4%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3,2%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,9%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-2,3%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 22,61 млрд рублей (из них 11,31 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3,19 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,05 млрд рублей на акции ВТБ).