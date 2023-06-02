"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Dick''s Sporting Goods

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американской сети магазинов спортивных товаров Dick''s Sporting Goods с с прогнозной стоимостью на уровне $170 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Негатив отчетности эмитента за 1К24 финансового года в том, что превышение прогноза объяснялось меньшей ставкой налога. Позитив - компания показала сильные сопоставимые продажи при сложной конъюнктуре. Dick''s Sporting Goods может нарастить рыночную долю за счет фокуса на эксклюзивных, инновационных товарах, которые могут улучшить спортивные показатели, а также сильного клиентского сервиса. Мы повышаем прогноз прибыли на 2024 финансовый год с $13 до $13,25 (консенсус - $13,41), в 2025 финансовом году ожидаем $13,4 ($13,3 ранее, консенсус - $13,6), - отмечают эксперты.

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