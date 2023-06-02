Акции Совкомфлота и ДВМП интересны для долгосрочных вложений - ПСБ

Акции представителей транспортного сектора - "Совкомфлота" и "ДВМП" - интересны для долгосрочных инвестиций, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Вновь активно росли в четверг акции транспортного сектора - сегмент, связанный с морскими перевозками, продолжает пользоваться спросом у инвесторов. И вполне заслуженно: переориентация товарных потоков на Восток и стабильный спрос на энергоносители в Азии, а также планы активного развития Северного морского пути, создают условия для существенного и долгосрочного роста финансовых показателей таких компаний как "Совкомфлот" и "ДВМП". Мы позитивно смотрим на эти бумаги и полагаем, что его представителей стоит держать в долгосрочных портфелях, несмотря на уже состоявшееся бурное ралли", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.